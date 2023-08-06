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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا قطار باكستان إلى 30 شخصا وإصابة أكثر من 80

باكستان
باكستان

أفادت قناة جيو نيوز التليفزيونية، اليوم الاحد، أن 30 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 80 آخرين، بعد أن خرج قطار عن القضبان فى جنوب شرق باكستان.

وخرجت 9 عربات سكة حديد عن القضبان بالقرب من مدينة نوابشة في إقليم السند، على بعد حوالي 275 كيلومترًا من كراتشي.

وأعلنت الشرطة الباكستانية أن التحقيق جاري، ولم يستبعد وزير السكك الحديدية والطيران الباكستاني خواجة سعد رفيق وقوع "عمل تخريبي" أو عطل ميكانيكي.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل الإعلام الباكستانية، بأن حصيلة ضحايا حادث خروج قطار عن مساره في باكستان ارتفعت إلى 28 قتيلا.

ووقع حادث قطار مروع في باكستان، وأفادت وسائل إعلام تلفزيونية في باكستان بالحادث وهناك احتمالية زيادة أعداد الضحايا.

ارتفاع عدد ضحايا قطار باكستان إلى 28 قتيلا

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باكستان وزير السكك الحديدية والطيران الباكستاني خواجة سعد رفيق خروج قطار عن القطبان حادث في باكستان

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