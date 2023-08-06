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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب أزمة نفسية.. التصريح بدفن فتاة خلصت على حياتها بـ"حبة الغلة" بطنطا

إسعاف لنقل الضحية
إسعاف لنقل الضحية

أعطي المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز طنطا، بسرعة إنهاء إجراءات تصاريح دفن فتاة في منتصف العقد الثالث من عمرها عقب إنهائها حياتها بتناول حبة الغلال السامة جراء أزمة نفسية وخلافات مع مسئولي عملها .

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وكانت قرية كفر المنشيء بمركز ومدينة طنطا شهدت انهاء فتاة حياتها  بتناولها حبة الغلة السامة  بعد تورطها في مبالغ مالية كبيرة وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي طنطا الجامعي.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا  من مأمور مركز شرطة طنطا ، بمصرع فتاة لتناولها حبة الغلة ” السامة” إثر  مرورها بأزمة نفسية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وكشفت التحريات الأمنية مصرع فتاة بتناولها حبة الغلة ” السامة” بسبب تورطها في مبالغ مالية من قبل جهة عملها.

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كما أفادت  التحريات الأمنية أن الفتاة تدعي ” إسراء . ج” ، وتبلغ من العمر 22 عاماً ، ومقيمة بقرية كفر المنشي التابعة لمركز ومدينة طنطا ، وتعمل موظفه في أحدي شركات التمويل

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرتها .

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