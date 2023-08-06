4 مدمرات.. تحرك عسكري أمريكي قرب ألاسكا بسبب سفن حربية روسية وصينية

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة أرسلت 4 مدمرات إلى منطقة ألاسكا لمراقبة السفن الروسية والصينية.

أوضحت الصحيفة الأمريكية، أن “تحرك واشنطن العسكري هو رد الولايات المتحدة على اقتراب 11 سفينة روسية والصين من المياه الإقليمية الأمريكية”.

وقالت القيادة الشمالية الأمريكية في بيان، إن "القوات الجوية والبحرية تحت قيادتنا نفذت عمليات لتأمين دفاع الولايات المتحدة وكندا".

وأشارت “وول ستريت جورنال”، إلي أنه تم استخدام أربع مدمرات أمريكية وطائرة P-8 بوسيدون لتتبع السفن.

وشددت القيادة الشمالية الأمريكية، على أن "الدورية بقيت في المياه الدولية ولم تعتبر تهديدا".