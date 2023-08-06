صحة الدقهلية: "العلاج الحر" يشن حملة مكبرة على 128 منشأة طبية

أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة شنت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة على العيادات والمعامل والمستشفيات وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.

وأشار وكيل الوزارة -حسبما أفاد بيان صادر عن مديرية الصحة بالمحافظة- إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 128 منشأة، تشمل 38 عيادة غير مرخصة و31 مستشفى وعيادة تخصصية، و28 مركزاً طبياً و معملاً.

وأضاف أنه تم توجيه إنذارات لنحو 12 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات وإصدار قرارات إغلاق لـ 3 منشآت وإعادة فتح لـ 5 أخرى علاوة على فحص 7 شكاوى.

وأشار فؤاد إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا على حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

ومن ناحية أخرى، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ناصر شعبان تفاصيل الخريطة الزمنية حيث يبدأ العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 يوم السبت الموافق 30 سبتمبر لعام 2023 حتى يوم السبت 8 يونيو 2024 وذلك لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير لعام 2024.