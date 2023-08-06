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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

أخطر كارثة مناخية.. ارتفاع شديد بدرجات الحرارة يتسبب في مأساة

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

كانت السنوات الثماني الماضية هي السنوات الأكثر سخونة على الإطلاق على هذا الكوكب، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية؛ وكان شهر يوليو هو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق؛ وتحديدا كان 6 يوليو هو اليوم الأكثر سخونة.

في جميع أنحاء الكوكب، حطمت الحرارة سجلات درجات الحرارة، بما في ذلك في سيبيريا، حيث وصل مقياس الحرارة إلى 103 درجة!.

وتعرض أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة لتحذيرات من الحرارة في يوليو.

في فينيكس، أريزونا، حطمت الحرارة جميع أنواع الأرقام القياسية، بما في ذلك أطول سلسلة من الأيام المتتالية (31، من 30 يونيو إلى 30 يوليو) حيث بلغت درجة الحرارة 110 درجة أو أكثر سخونة.

وليس الهواء الساخن فقط هو الخطر، حيث كانت درجة حرارة عجلة القيادة للسيارة 162.5 فهرنهايت، ووصلت درجة حرارة الرصيف 144 درجة حرارة كافية لحرق أقدام الكلاب في 60 ثانية.

وحسب شبكة “سي بي إس” الأمريكية، قالت ميليسا جواردارو، وهي باحثة في مجال المناخ في جامعة ولاية أريزونا: "لدي بالفعل قفازات في سيارتي، عندما تسخن عجلة القيادة حقا، أرتدي القفازات، وهذه هي الطريقة التي أقود بها السيارة".

وأضافت: "عندما تعيش في مكان حار عندما يتعين عليك الاحتفاظ بقفازات الفرن في حجرة القفازات الخاصة بك!”.

وفقا لجواردارو، شهدت مستشفيات فينيكس ارتفاعا في حالات القبول بسبب الإجهاد الحراري، وهو أقصى ما كان لديهم على الإطلاق.

والمدن تحصل على أسوأ ما في الأمر، وفقا لبيكا بينر، مديرة قضايا المناخ في منظمة الحفاظ على الطبيعة غير الربحية.

وقالت: "المدن هي المكان الذي تأتي فيه الحرارة للبقاء والعيش. المدن، في المتوسط، أكثر دفئا بعدة درجات من المناطق المحيطة. فقط بسبب الكثير من الرصيف، فإنه يميل إلى امتصاص الحرارة بشكل أفضل وتعكس الحرارة بشكل أفضل."

وأضافت: “يطلق عليه" تأثير جزيرة الحرارة الحضرية.. هناك الكثير من الأسفلت والأرصفة، وليس ما يكفي من الأشجار والمساحات الخضراء لتبريد الأشياء. تأثير جزيرة الحرارة هو الأسوأ في المناطق الأكثر فقرا في مدننا، حيث لا توجد العديد من الأشجار ، وحتى محطات الحافلات لا توفر دائما الظل”.

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في الشهر الماضي ، أعلن الرئيس بايدن عن بعض الخطوات الصغيرة نحو التكيف مع الحرارة الخطرة، مثل توسيع الوصول إلى مياه الشرب، وتحسين التنبؤات الجوية، وإنشاء نظام إنذار بالحرارة. لكن جواردارو يؤكد أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به. يجب على مخططي المدن تطوير البنية التحتية للحرارة (مثل مراكز التبريد والمساحات الخضراء الاستراتيجية)، ويجب على الحكومة الفيدرالية أن تبدأ في أخذ الحرارة على محمل الجد كما تتعامل مع الكوارث المناخية الأخرى.

على سبيل المثال، لم تعلن إدارة الطوارئ الفيدرالية أبدا أن الحرارة الشديدة كارثة.

وقالت جواردارو:" الحرارة الشديدة هي كارثة المناخ التي تقتل معظم الناس. في الواقع، إنه يقتل أشخاصا أكثر من جميع الكوارث الأخرى مجتمعة. ولدينا نوعا ما نكتة هنا نعرض صورة قبل موجة الحر ، ثم نعرض صورة بعد موجة الحر، وهي نفس الصورة. وهذا جزء من المشكلة ، لأن الناس يرون الأعاصير والمنازل مقلوبة والأعاصير والأشجار وأعمدة المرافق. الحرارة هي القاتل غير المرئية."

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