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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يعقد ترامب صفقة مع المدعين العامين في قضية نتائج انتخابات 2020؟

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال جون لاورو، محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن موكله لن يعقد صفقة مع المدعين العامين تحت أي ظرف من الظروف بتهم تتعلق باقتحام الكابيتول في يناير 2021.

وقال لاورو، لشبكة “سي بي إس” الأمريكية، ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك شرط يوافق بموجبه ترامب على صفقة مع المدعين العامين بتهم تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول: لا… ترامب لن يعقد صفقة مع المدعين العامين تحت أي ظرف من الظروف”.

وأكد أن “الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ودفاعه سيطلبان رفض القضية”.

وفي إشارة إلى وجود “ثغرات كثيرة” في قضية الادعاء، كرر لاورو نيته السعي لتغيير مكان القضية، مقترحًا أن تكون المحكمة في ولاية ويست فيرجينيا “مكانًا ممتازًا”.

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في وقت سابق اليوم، قال ترامب إنه سيسعى لتغيير القاضي في قضية يناير 2021 ونقل المحاكمة خارج واشنطن.

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