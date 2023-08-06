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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرسنال بطلا لكأس الدرع الخيرية بعد فوزه على مانشستر سيتي

صدى البلد

توج فريق أرسنال ببطولة كأس الدرع الخيرية بعدما نجح في الفوز على نظيره مانشستر سيتي، بركلات الترجيح بنتيجة ٤-١ ،  في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار نهائي البطولة.

كان الوقت الأصلي قد انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي ١-١.

وجاء هدف مانشستر سيتي عن طريق كول بالمر في الدقيقة ٧٧.

وسجل تروسارد هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة ٩٠+١١.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – روبين دياز – مانويل أكانجي

خط الوسط: رودري – ماتيو كوفاسيتش – برناردو سيلفا – جاك جريليش

خط الهجوم: جوليان ألفاريز – إيرلينج هالاند

بينما جاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: بنجامين وايت – ويليام ساليبا – جابريل – يوريان تيمبر

خط الوسط: ديكلان رايس – مارتين أوديجارد – توماس بارتي

خط الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل مارتينيلي – كاي هافريتز.

مانشستر سيتي أرسنال كأس الدرع الخيرية الدرع الخيرية بالمر

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