أرسنال بطلا لكأس الدرع الخيرية بعد فوزه على مانشستر سيتي

توج فريق أرسنال ببطولة كأس الدرع الخيرية بعدما نجح في الفوز على نظيره مانشستر سيتي، بركلات الترجيح بنتيجة ٤-١ ، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار نهائي البطولة.

كان الوقت الأصلي قد انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي ١-١.

وجاء هدف مانشستر سيتي عن طريق كول بالمر في الدقيقة ٧٧.

وسجل تروسارد هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة ٩٠+١١.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – روبين دياز – مانويل أكانجي

خط الوسط: رودري – ماتيو كوفاسيتش – برناردو سيلفا – جاك جريليش

خط الهجوم: جوليان ألفاريز – إيرلينج هالاند

بينما جاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: بنجامين وايت – ويليام ساليبا – جابريل – يوريان تيمبر

خط الوسط: ديكلان رايس – مارتين أوديجارد – توماس بارتي

خط الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل مارتينيلي – كاي هافريتز.