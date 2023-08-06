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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير أسواق مال: ارتداده قوية لمؤشر البورصة الرئيسي اليوم الأحد

حسام عيد خبير أسواق
حسام عيد خبير أسواق المال

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق على ارتفاع ملحوظ قدره 246.05 نقطة بنسبة صعود 1.41% مسجلاً مستوى إغلاق عند 17697.49 نقطة.

وأرجع حسام عيد  خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الاداء الإيجابي لمؤشر البورصة الرئيسي إلى صعود أغلب الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 17400 نقطة.

أوضح انا صعود أغلب الأسهم القيادية انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه نحو الصعود واختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17700 نقطة، متجها بهذا الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17700 نقطة.

أضاف انه باختراق مستوى 17700 والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 18000 نقطة وذلك أيضا مع استمرار إتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، قال حسام عيد أنه شهد أيضا ارتفاعاً خلال تعاملات اليوم واغلق مرتفعا بمقدار 40.76 نقطة بنسبة صعود 1.16% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3566.32 نقطة.

أشار خبير أسواق المال الي أن ارتفاع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة  يرجع الى الاداء الإيجابي والصعود لبعض الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3560 نقطة.

 استقرار مؤشر الأفراد 

وأضاف ان  استقرار مؤشر الأفراد أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3500 نقطة قد يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي الثاني وهو 3600 نقطة مع عودة اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني.


 

اسواق المال البورصة المصرية EGX30 المؤشر الرئيسى ايجي اكس

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