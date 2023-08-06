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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تبدأ النسخة الثانية من تدريب المحليات

صدى البلد

أطلق نادي المدربين بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النسخة الثانية من تدريب المحليات، بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في محافظة الإسكندرية بتدريب مكثف لمدة 3 أيام متواصلة، والذي استمر في نسخته الأولى على مدار عام.

وتضمن التدريب عدداً من المواضيع الهامة، وأشاد عميد كلية السياسة والاقتصاد الدكتور أحمد وهبان، بتجربة التنسيقية فى تأهيل وتمكين الشباب، وقال: إنها تجربة طالما حلمنا بها فى الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أهمية المحليات والاستعداد لها.

افتتح التدريب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمحاضرة عن "الإطار التشريعي والمؤسسي للمحليات".

وفي اليوم الثاني، قدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محاضرة حول "الحملات الانتخابية والوعي بالمشاركة الانتخابية".

وأختتم البرنامج في اليوم الثالث بمحاضرة النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول "مهارات التواصل والتعامل مع الجمهور".

وكان قد أعلن النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بشكل مسبق عن الدورة التدريبية وفتح باب التسجيل للراغبين، وتلى ذلك مرحلة المقابلات الشخصية لتحديد العناصر المناسبة.

يذكر أن نادي المدربين بالتنسيقية قام خلال الفترة السابقة بالتحضير والإعداد لبرنامج "تدريب المحليات" والذي من المقرر أن يكون في دوائر نواب التنسيقية في جميع المحافظات، وتم تحديد عدد من المعايير يجب أن تتوافر في المتقدمين لهذا البرنامج، من أهمها أن يكون المتقدم في الفئة العمرية من 21 إلى 45 عاما، وأن يكون له سجل في العمل السياسي أو العمل العام والخدمي، وسجل عدد كبير من الراغبين في حضور هذا البرنامج، ثم جاءت مرحلة المقابلات الشخصية لاختيار العناصر المناسبة بما يتوافق مع المعايير التي تم وضعها من خلال فريق عمل نادي المدربين بالتنسيقية.

يأتي هذا في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين في العمل السياسي.

حضر التدريب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، والنائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، ومن لجنة التنظيم المعتز بالله عبد الله.

الأحزاب والسياسيين الجمهورية الجديدة الحملات الانتخابية النائب محمود بدر النائب عمرو درويش النائب علاء مصطفى

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