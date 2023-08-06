انطلاق المؤتمر السنوي الثاني عشر لمستشفى حميات قنا الخميس المقبل

أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا الدكتور راجي تاوضروس عن عقد المؤتمر السنوي الثاني عشر لمناظير الجهاز الهضمي لمستشفى حميات قنا يومي 10 و11 أغسطس الحالي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة - في تصريح اليوم /الأحد/ - أن المؤتمر يضم كوكبة من أساتذة كليات الطب المختلفة على مستوى الجمهورية، والذين سيقدمون حزمة علمية متطورة وحديثة حول أحدث ما توصلت إليه علوم مناظير الجهاز الهضمي.. مشيرا إلى أن المؤتمر يشمل في يومه الأول ورشة عمل حول مناظير الجهاز الهضمي، وذلك بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى حميات قنا وإجراء عمليات فحص بمناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية لحالات انسداد القنوات المرارية وإجراء عمليات توسيع للمريء بالمنظار وإجراء عمليات فحص بمنظار القولون وعلاج حالات دوالي المريء والمعدة.

بدوره، أشار الدكتور سيد الكاشف مدير مستشفى حميات قنا إلى أن المؤتمر سوف يستكمل عرض أحدث ما توصلت إليه العلوم الطبية الحديثة في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية من خلال الجلسات العلمية المختلفة والتي ستعقد يوم الجمعة المقبل.

