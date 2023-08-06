مدحت العدل: كل شركات الإنتاج تتمنى العمل مع محمد رمضان

كشف الشاعر والسيناريست الكبير الدكتور مدحت العدل، تفاصيل جديدة عن آخر أعماله الفنية وهو فيلم "ع الزيرو"، معبرا عن عميق امتنانه لفريق العمل في هذا الفيلم والذي يعرض حاليا في السينما.

وقال مدحت العدل، في حوار مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، إن محمد رمضان من أكثر الناس الملتزمة، ويأتي قبل موعده في التصوير داخل اللوكيشين، مضيفا أن لا توجد شركة إنتاج لا تتمنى العمل مع الفنان محمد رمضان.

العمل الفني



واضاف الشاعر والسيناريست الكبير الدكتور مدحت العدل، أن الفن عمل ديمقراطي، وخاصة العمل الذي يتفق عليه جميع أطراف العمل، والاقناع هو كلمة السر في تنفيذ الأفكار والسيناريو الخاص بالعمل الفني، وهذه طبيعة العمل الفني الناجح.