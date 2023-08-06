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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة احتياجات المواطنين.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لتلقي طلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها.

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.76%


وخلال اللقاء الأسبوعي ناقش المحافظ مع النواب كافة المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات بنطاق المحافظة، بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وكلاء الوزارات، مديري مديريات الخدمات، رؤساء القطاعات ومديري العموم بديوان عام المحافظة.

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وأكد رحمي أن هناك تكليفات لجميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالتعاون التام وفتح قنوات اتصال مستمرة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل تحقيق كافة مطالب المواطنين.

IMG-20230806-WA0097
IMG-20230806-WA0097
IMG-20230806-WA0096
IMG-20230806-WA0096
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