الحكومة توافق على زيادة سعر توريد القصب 400 جنيه.. ونواب: قرار تاريخي يحقق الاكتفاء الذاتي.. ويحد من ارتفاع أسعار السكر

بعد قرار زيادة سعر توريد القصب 400 جنيه..

رئيس زراعة الشيوخ: زيادة أسعار توريد قصب وبنجر السكر تحقق الاكتفاء الذاتي وتحد من ارتفاع أسعار السكر

برلماني: قرار زيادة سعر قصب السكر من 1100 إلى 1500 تاريخي

أعلنت النقابة العامة للفلاحين والمزارعين، موافقة الحكومة على رفع سعر طن توريد محصول القصب 400 جنيه، استجابة لمطالب الفلاحين والمزارعين خلال جلسات الحوار الوطني، بعد أن طالب المشاركون في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بضرورة النهوض بقطاع الزراعة لدعم الأمن الغذائي، ورفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية.



واستجابت وزارة التموين والتجارة الداخلية لمطالب الفلاحين ، بزيادة سعر طن قصب السكر ، بناء على توجيهات وزير التموين الدكتور على المصيلحى، الذي عقد اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة السكر اللواء عصام البديوى، ورئيس جمعية منتجين القصب اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب، والدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس المحاصيل السكرية وكذلك هيئة السلع التموينية.

وفي هذا الاطار اشاد نواب البرلمان بدعم الدولة الدائم للمزارعين ومنهم مزارعي قصب السكر، مؤكدين أن تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس السيسى برفع توريد سعر طن قصب السكر للموسم القادم بزيادة للطن 400 جنيه لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع مزارعى قصب السكر بمختلف محافظات صعيد مصر .

وقال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن قرار الحكومة برفع سعر توريد محصولى قصب السكر وبنجر السكر، بزيادة نحو ٤٠٠ جنيه لطن قصب السكر ونحو ٦٠٠ جنيه لبنجر السكر، خطوة هامة تتماشى مع خطوات الدولة للتوسع في إنتاج السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه والسيطرة على أسعار سلعة السكر، لاسيما في ظل التحديات العالمية حاليا التي تسببت في ارتفاع أسعار مثل تلك السلع الاستراتيجية، ومنها السكر.

وأضاف الجبلى في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن زيادة أسعار توريد المحاصيل، لايصب في مصلحة المزارعين فقط، بل يحقق أهداف واستراتيجية الدولة في التوسع في القطاع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي، من تلك السلع الاستراتيجية وهو ما يستهدفه الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى وجه الحكومة بالتوسع في تفعيل نظام الزراعات التعاقدية الذى يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح بعد تكلفة الزراعة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية فيما يتعلق بزراعة قصب وبنجر السكر، حيث تم التوسع في زراعة بنجر السكر من خلال المشروعات القومية للتوسع الزراعى مثل مشروع مستقبل مصر ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وأصبح لدى مصر مساحة لاتقل عن 630 ألف فدان منزرعة بنجر السكر، كما أصبح لدينا 8 مصانع لانتاج السكر من البنجر.

وأضاف:أيضا اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في قصب السكر كان من خلال استحداث محطتين لإنشاء شتلات القصب، والتي تساعد بدورها في زيادة عدد الشتلات وزيادة حجم الإنتاج من القصب وبالتالي من السكر، وكذلك استحداث نظم جديدة لرى القصب.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أن التنمية الزراعة أصبحت في مقدمة الأولويات و أشكال التنمية بالعالم، نظرا لارتباطها بتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية التي شهدها العالم مؤخرا ومازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن.

وأكد أن الاهتمام بالتوسع الزراعى، يساعد في دعم باقى قطاعات التنمية، حيث يساعد في التنمية الصناعية والتجارية وزيادة حجم التصدير، مشيرا إلى أهمية التوسع في الاستثمارات الزراعية، وتذليل كافة العقبات أمامها.



ومن جهته، وجه النائب هشام الشعينى عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس مجلس ادارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر، التحية والتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للمزارعين وخصوصا مزارعي قصب السكر، مؤكداً أن تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس السيسى برفع توريد سعر طن قصب السكر للموسم القادم من 1100 الى 1500 جنيه بزيادة للطن 400 جنيه لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع مزارعى قصب السكر بمختلف محافظات صعيد مصر الذين اعلنوا تأييدهم التام والمطلق لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى والنجاحات الكبيرة التى حققها لمصر وشعبها العظيم.



كما توجه الشعيني، فى بيان له، بالتحية والتقدير الى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عصام البديوي رئيس مجلس ادارة شركة السكر والصناعات التكاملية ومصطفي عبد الجواد رئيس المحاصيل السكرية، لدعمهم للجمعية العامة للقصب لزيادة سعر القصب.

وأكد أن زيادة سعر توريد قصب السكر الى 1500 جنيه للطن هو قرار تاريخى وغير مسبوق فى عهد الرئيس السيسى وسوف يحقق مكاسب كبيرة للمزارعين وشركة السكر، وفى مقدمتها اقبال المزارعين على زيادة مساحات الاراضى بمحصول قصب السكر خاصة أنه لا تزال هناك فترة زمنية مناسبة تصل الى حوالى شهرين للاستمرار فى التوسع فى زراعات قصب السكر، لأن اتخاذ الحكومة لقرار زيادة أسعار توريد قصب السكر، جاء فى توقيت مناسب للغاية.



وقال الشعينى، إن إعلان الحكومة عن قرار رفع أسعار توريد قصب السكر إلى مبلغ 1500 جنيه للطن يؤكد التعاون الجيد والحقيقى فيما بين وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية ومجلس المحاصيل السكرية والجمعية العامة لمنتجى قصب السكر، مؤكداً أن السعر اصبح مناسبا للغاية لمزارعي قصب السكر ويحقق هامش ربح مناسب لهم.





وكشف الشعينى، عن أن قيمة الزيادة تم تحديدها بعد دراسة ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج، خلال الفترة الأخيرة نتيجة الظروف الاقتصادية، لافتا إلى أنها تعد مناسبة وتمنع تعرض المزارعين لخسائر وتحقق لهم هامش ربح.

وأكد أن تحقيق هامش ربح للفلاح، أمر هام للغاية؛ ليتمكن من مواصلة القيام بدوره في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليًا، مشيرًا إلى أهمية التوسع الزراعى في المحاصيل الاستراتيجية الهامة وفى مقدمتها قصب السكر لتوفير العملة الصعبة.