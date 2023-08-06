انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية الدولي للقصص المصورة "كوميكساندرية"

أطلق متحف الفنون الجميلة، التابع لقطاع الفنون التشكيلية بالتعاون مع معهد جوته بالإسكندرية، اليوم /الأحد/، فعاليات مهرجان الإسكندرية الدولي للقصص المصورة "كوميكساندرية "، وذلك بمقر المتحف وسط الإسكندرية.

وقالت شيرين طمان، ممثلة معهد جوته بالإسكندرية -في بيان لها- إن مهرجان الإسكندرية الدولي للقصص المصورة هو مساحة جديدة لتسليط الضوء على إبداعات وإنتاج الشباب العربي في مجال القصص المصورة، حيث يوفر المهرجان مساحات لعرض أعمال الشباب المبدعين في هذا المجال وكذلك يفتح آفاق للتعاون بين إبداعاتهم ودور النشر المتخصصة في نشر القصص المصورة بمصر والوطن العربي.

وأضافت "ممثل معهد جوته" أن المهرجان يهدف أيضا إلى تأريخ أعمال شباب الفنانين المحترفين المعاصرين في مجال القصص المصورة وتسليط الضوء أكثر على إبداعاتهم ومساهماتهم في هذا المجال بالوطن العربي، كما يتيح فرص للرسامين والكتاب والمهتمين بفن القصص المصورة لتبادل الأفكار والخبرات لتثري من حركة القصص المصورة بمصر والوطن العربي.

ولفتت إلى أن المهرجان يقدم على مدار 3 أيام متتالية لقاءات وندوات ثقافية إلى جانب معارض لفنانين محترفين مصريين وأجانب، وذلك بالتعاون مع ورشة إسكندرية (مبادرة الكوميكس السكندرية)، ومبادرة إيلوجن كوميكس.

وتضمنت الفعاليات افتتاح معرض فني يضم أعمال الفنان محمد صلاح (ضيف المهرجان)، والفنان الألماني رينهارد كلايست.