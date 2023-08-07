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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوفربرايس جديد على بيجو 5008

بيجو 5008 موديل 2023
بيجو 5008 موديل 2023

شهد سوق السيارات المحلى خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه التخبطات داخل الأسواق قلت ظاهرة الأوفر برايس بشكل كبيرة نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

بيجو 5008 موديل 2023

ومؤخرا مع بدء ظهور موديلات 2023 و 2024 المجمعة محليا داخل السوق المصرى، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتى تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد .

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ومن بين طرازات السيارات التى يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصرى ، تأتى السيارة بيجو 5008 موديل 2023 ، والتى تأتى من ضمن السيارات الـSUV داخل السوق المحلى .

بيجو 5008 موديل 2023

ويتراوح الأوفر برايس على السيارة بيجو 5008 موديل 2023، ما بين 200 الاف الى 300 الف جنيه على حسب الفئة السعرية والتجهيزات والمعرض التى تباع السيارة فيه .

 

تضم السيارة بيجو 5008 موديل 2023 محرك 1600 سي سي ، رباعي الأسطوانات، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مع تقنية الدفع الامامي.

 

وتصل السرعة القصوى للسيارة بيجو 5008 موديل 2023 نحو 219 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 8.3 ثانية، للانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0، مع متوسط استهلاك من الوقد يقدر بـ 6.5 لتر لكل 100 كم.

بيجو 5008 موديل 2023

تحتوي السيارة بيجو 5008 موديل 2023 على عدد من التجهيزات منها، حساسات حركة امامية وخلفية، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، زر تشغيل المحرك وايقافه، ومكيف هواء أوتوماتيكي، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة تدعم التحكم بالاوامر الصوتية، شاشة ملونة تعمل باللمس، وكاميرا 360 درجة.

 

اما عن السعر الرسمى للسيارة بيجو 5008 : 

- أوتوماتيك / ACTIVE PACK 2023 بسعر 1,564,990 جنيه          

- أوتوماتيك / ALLURE PACK 2023 بسعر 1,694,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT 2023 بسعر 1,859,990 جنيه  

- أوتوماتيك / GT RED INTERIOR 2023 بسعر 1,869,990 جنيه

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