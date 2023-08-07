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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تراوح بين 2150 و2160 جنيها.. ثبات أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب
أسعار الذهب

 أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن مبادرة "زيرو جمارك" ساهمت بدخول 600 كيلو ذهب من تثبيت للقيمة المضافة علي 14% على المصنعية التي لا تعادل قيمة الذهب، ولها تأثير جيد جدا على السوق المصري، ولا توجد قفزات في أسعار الذهب والأسعار ثابتة تتراوح من 2150 إلى2160، من المتوقع أن تنتهي المبادرة في شهر 11، متمنيا أن تستمر المبادرة.

 

وقال "فرج" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إن تأثير المبادرة جيد جدا على السوق المصري في الاستقرار وقضت على وجود قفزات في الأسعار.

 

وأشار مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إلى أن صناعة الذهب انتعشت بسبب مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب الوارد من الخارج، وهو ما شجع المصانع والورش الصغيرة خلال الفترة الأخيرة، وأن دخول كميات كبيرة من الذهب عوض النقص من الحصيلة الدولارية و أن الذهب عملة مثل الدولار عملة عالمية معتمدة في جميع أنحاء العالم.

 

أسعار الذهب وارد عالميا

وأضاف أن الارتفاع في أسعار الذهب وارد عالميا؛ لأن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تتجه إلى منحى آخر، وهو ضرب ناقلات النفط، حيث إن الذهب مرتبط بالطاقة.

واختتم حديثه، قائلا: لو أوقية الذهب تخطت 2500 دولار سينعكس بالضرورة على سعر الذهب محليا، مؤكدا أن عدم الاستقرار العالمي يؤدي إلى اتجاه الدول لاكتناز الذهب لكونه ملاذ آمن لحفظ القيمة وبالتالي يرتفع سعره في مصر.
 

الذهب صناعة الذهب ناجي فرج زيرو جمارك عزة مصطفي

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