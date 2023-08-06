منسق "مصر بلا غرقى" يكشف تفاصيل المبادرة وأسبابها.. فيديو

قال الدكتور حازم الروبي، منسق عام مبادرة مصر بلا غرقى، إن مبادرة مصر بلا غرقى انطلقت عام 2020 برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأضاف الدكتور حازم الروبي، منسق عام مبادرة مصر بلا غرقى، خلال استضافته ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "المبادرة أطلقت بسبب شاطئ النخيل بالإسكندرية عندما أطلق عليه شاطئ الموت بسبب تكرار حوادث الغرق".

وأشار الدكتور حازم الروبي، منسق عام مبادرة مصر بلا غرقى،: "المبادرة تضم مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة، أهمها كيفية العمل مع مجموعة من مؤسسات الدولة للحد من حوادث الغرق"، موضحا: "المبادرة تضم عدد من مندوبي الوزارات ومنها وزارة الدفاع والداخلية والتربية والتعليم والصحة والتنمية المحلية وكل مندوب مسؤول عن الشواطئ والمسطحات المائية الموجودة في وزارته".



وأوضح الدكتور حازم الروبي، منسق عام مبادرة مصر بلا غرقى،: "وضعنا العديد من الفعاليات أهمها العمل على رفع وعي وثقافة المواطن والشباب والأسرة المصرية لاتباع السلوك الصحيح في المصايف وغيرها من المسطحات المائية، واتباع تعليمات المنقذ، فضلا عن العمل على وضع مجموعة من الشروط والمعايير لتأمين حمامات السباحة والشواطئ، وتم إطلاق الكود المصري لتأمين الشواطئ والمسطحات المائية".

