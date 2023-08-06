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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي: لو طلعت على الهواء كحيت الإخوان والتيار المنفلت بيشتموا فيا

الديهي
الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المواطن المصري هو البطل الحقيقي في الأزمة الاقتصادية ، معقبًا: "المواطن المصري يستحق أن يحصل على جائزة الدولة التقديرية، ويستحق أن يحصل على وسام التقدير من الدرجة الأولى،  وجائزة النيل،   المواطن المصري  يشمل كل الناس، من يعمل ومن لا يعمل".

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وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن المواطن المصري تحمل الازمة الاقتصادية، لأنه يعلم أن بديل عدم تحمل الازمة هو حالة من الفوضى مثلما حدث في الدول المجاورة لمصر، ومثلما حدث في 2011، معقبًا: "شفنا دول حوالينا راحت، ومش هترجع تاني". 


ولفت إلى أن المواطن المصري رغم كل المعوقات  متمسك بالأمل والتفاؤل والجلد والصبر، متابعًا: "أنا دائمًا احمد الله على نعمة الدولة والجيش والشرطة والأمن والامان، الحمد لله عندنا أكل ورغيف عيش ووظائف، عندنا بلد ، الوضع صعب، بس ا لحمد لله ماشيين".


وأشار إلى أن البعض يزايد على مصر في أزمة الدولار، معقبًا: "لولا ما سبق وما تم انجازه خلال السنوات السابقة، ربنا وحده أعلم كنا زمنا فين دلوقتي،".


وأضاف : " لو طلعت كحيت على الهواء  بيشتموني، ولو طلعت على الهواء قلت بسم الله الرحمن الرحيم ، بيشتموا، هذا هو التيار الإخواني والتيار المنفلت أخلاقيًا وسياسيًا الذي يتحدث عن حرية الرأي وهو يقتل الحرية بالأساس".
 

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