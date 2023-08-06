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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات في نيويورك تطالب بوقف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

احتشد عشرات المحتجين المناهضين للحرب خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الأحد، للمطالبة بوقف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا والبدء الفوري في محادثات السلام بينها وبين روسيا.

ونظمت المظاهرة منظمة الإنسانية من أجل السلام، وهي تحالف دولي للسلام، للاحتفال بالذكرى السنوية لأول مرة في العالم لنشر قنبلة ذرية من قبل الولايات المتحدة في مدينة هيروشيما اليابانية في عام 1945.

وتجمع المتظاهرون في ساحة داج همرشولد خارج المكتب الرئيسي للأمم المتحدة. وحملوا لافتات كتب عليها “لا مزيد من الحرب” و”أنهوا الناتو الآن” و”لا تقلق، الحرب النووية ستلغي ديون الطلاب”.

وأشارت ديان سار، المرشحة المستقلة لمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيويورك، إلى أن على إدارة بايدن الاعتراف بأنه ليس لديها موقف أخلاقي في الأزمة الأوكرانية والتراجع للسماح للقادة الآخرين بتولي مسؤولية عملية السلام، التي قالت إنها يجب أن تبدأ دون أي شروط مسبقة.

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وأضافت: “السياسة الأمريكية الحالية فيما يتعلق بأوكرانيا مجنونة جنائيا. وعلى وجه الخصوص، فإن الخطوة الأخيرة التي اتخذها بايدن لإرسال الذخائر العنقودية، التي يمكن أن تقتل الأطفال لأجيال قادمة، هي جريمة ضد الإنسانية، وتشير إلى أنه ليس لدينا موقف أخلاقي في هذه الأزمة”.

نيويورك روسيا أوكرانيا أمريكا

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