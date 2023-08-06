عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلاق جائزة المجلس العربي لشباب العالم في نسختها الأولى.. تفاصيل

صدى البلد

أطلق المجلس العربي للشباب بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع بمملكة البحرين جائزة المجلس العربي لشباب العالم بنسختها الأولى، حيث تقام الجائزة برعاية جامعة الدول العربية، وتهدف إلى نشر ثقافة الجودة وتميز الأداء وتشجيع المؤسسات الشبابية على الارتقاء بأدائها وتحسين خدماتها ومنتجاتها، بالإضافة إلى إبراز الممارسات والتجارب الإدارية المتميزة الخاصة برعاية وتأهيل الشباب وتقديرها والتعريف بها ونشرها وتعميمها لتكون بمثابة مرجعية يمكن الاقتداء بها عن طريق التطوير والتحسين.

وفي هذا السياق قال الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري رئيس مجلس أمناء المجلس العربي للشباب:" أن الجائزة تأتي ضمن أهداف ورؤية المجلس في اكتشاف المتميزين والمبدعين من الشباب في مختلف الوظائف والمستويات والقطاعات والأخذ بأيديهم وإتاحة الفرصة أمامهم لتحقيق ذواتهم والتعبير عن منجزاتهم وإسهاماتهم مع تكريم الجهات والمؤسسات الشبابية على إنجازاتها وأدائها المتميز في مجال الإدارة والريادة والبحث العلمي".

وأكد الأنصاري أن المجلس سيواصل في دعم ومساندة الشباب في المجالات التنموية والأفكار الإبداعية، ويقدم التوعية والتثقيف لشباب العالم وتحفيزه على المشاركة في التنمية المتكاملة بكافة الدول لتحقيق الرؤى والخطط التنموية الملبية للحاجات المجتمعية.

من جانبه أوضح حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع أن إطلاق جائزة المجلس العربي لشباب العالم بنسختها الأولى، يأتي في إطار تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات مع المجلس العربي للشباب بما يعزز العمل الشبابي والتنموي، وبما يدعم جهود شباب العالم لإحداث تغييرات إيجابية تعود بالنفع على مجتمعاتهم، كما تأتي لإثراء الفكر والإبداع بين الشباب على المستوى العربي والعالمي، وتبني مبادراتهم التنموية وكذلك تعزيز وتطوير الكوادر والقدرات.

وأكد بوهزاع أن الاتحاد العربي للتطوع يسعى دائماً وبصورة مستمرة ومتواصلة إلى تحقيق التعاون بين الجهات المختلفة في الدول العربية وحشد الطاقات الخلاقة للإنسان العربي ودعمها واستثمارها فيما يفيد التنمية العربية الشاملة.

ولفت بوهزاع إلى أن الجائزة ترتكز على ثلاث نقاط رئيسية وهي التوعية والتعليم من خلال تطبيق معايير التميز لتطوير وتحسين الأداء على كافة المستويات الوظيفية وخاصة المستوى القيادي، ونقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات والتجارب بين الجهات والمؤسسات الشبابية محلياً وإقليمياً ودولياً لضمان التطور المستمر لمفهوم التميز، مضيفاً أن الجائزة تستهدف فئة الشباب من عمر 15 ولغاية 40 عاماً، والشخصيات التي قدمت أعمالاً ذات قيمة للشباب في مختلف الأعمار، والكيانات والمؤسسات التي تسهم في تمكين الشباب: القطاعات الحكومية العامة والقطاعات الخاصة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المهنية والعمالية، فيما ستشمل مجالات المسار الأول من الجائزة على أربع مجالات وهي مجال الثقافة التكنولوجية، مجال الإبداع وحل المشكلات، مجال المجتمعات السلمية، مجال التمكين اللغوي.

وأشار بوهزاع إلى أن باب المشاركة في الجائزة انطلقت من 7 يوليو الجاري ولغاية 10 أغسطس 2023م، حيث يتم تقديم المشاريع باللغتين الإنجليزية والعربية، والتحصل على الاستمارة عبر موقع الجائزة https://acfyaward.org/.

1000049306
1000049306
1000049309
1000049309

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنه طلعت زكريا تتقدم ببلاغ بسبب ادعاءات موته مقتولا على يد فنان

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

7400مليونير و5 مليارديرات يعيشون في القاهرة.. تعرف على ترتيب المدن الأغنى عالميا

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

مطربة: وفاء مكي خربت بيتى وعايزه تخطف جوزي

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

«التعليم» تكشف حقيقة فرض رسوم 1000 جنيه مقابل استلام شهادة الثانوية العامة

ترشيحاتنا

ممنوع بدول كثيرة| ما قصة فيلم باربي المثير للجدل وهل يُعرض في مصر ؟

قرار عاجل في النيجر بشأن المجال الجوي

جديد في مصر .. سعر ومواصفات بيجو 408 موديل 2023

"مهلة 30 يوما".. آبل تصدر تحذيرا لمستخدمي iPhone

صبرة القاسمي: وقعت فريسة لـ"وجدي غنيم" وانضممت للجماعات الإسلامية لهذا السبب

بعد 6 أشهر من زلزال تركيا وسوريا..شاهد مصيرعفراء المولودة تحت الأنقاض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل فني لكورال أطفال دمنهور بالأنفوشي ضمن ثقافتنا في إجازتنا| صور

جوزي بيضحكني.. إطلالات ندى الكامل تثير الجدل|شاهد

طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم

تعرض حياتكم للخطر.. احذروا ابتلاع بذور هذه الفواكه والخضروات

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ