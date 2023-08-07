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برلمان

كتلة الحوار: الأحزاب المصرية اعتراها الضعف الفترة الماضية وعانت من ضعف الكوادر

البرلماني السابق
البرلماني السابق باسل عادل

قال البرلماني السابق باسل عادل، مؤسسة كتلة الحوار، أن وضع الأحزاب المصرية لا يسر وفترة الإخوان تسببت في خلق فجوة وصدمة للشعب المصري فيما يتعلق بالتجربة الديموقراطية، متابعا:" خلينا متفقين أن البعض أصبح يتجه للأحزاب من أجل الواجهة الاجتماعية ليس أكثر، متناسيا أهمية دوره ووظيفته الرئيسية".

وأكمل عادل خلال تصريحاته لـ صدى البلد " أن الأحزاب المصرية اعتراها الضعف الفترة الماضية وعانت من ضعف الكوادر  ويجب عليهم أن يعوا جيدا أن المواطن لا يحب أن يرى موالاة زائدة أو معارضة زائدة، بل يجب أن يكون هناك توازن والبعد عن المصالح الشخصية، والتركيز على مصلحة الوطن أولى خطوات عودة دورهم من جديد لأن المواطن ليس جاهلا بل يعي تماما كل هذه الأمور، وجماعة الإخوان خير شاهد هذا الامر، عندما استنكر الشعب أفعالهم نتيجة وجود كيان  حصل على القوة والدعم واحتكر على نفسه الديموقراطية دون دعم فكرة المشاركة السياسية العادية.

وتابع رئيس كتلة الحوار :" دعنا نقول أنه منذ عودة الأحزاب في السبعينيات بعد حلها في ١٩٥٣ وهي تواجه مشكلة كبيرة وأمراضا تنغص عليها دورها وهذه الامراض نعاني منها حتى الآن ، أبرزها وجود كيان واحد فعلى مدعوم من الدولة ويمثل حصارا للآخرين".

واختتم:" لدينا حوالي 114 حزبا وأكثر من 95٪ منها بلا فاعلية، والتعدد ليس الأمر محل الخلاف، فلا مانع من الأعداد الكبيرة ولكن شريطة أن يكونوا فاعلين، وحتى نكون منصفين فمشاكل الأحزاب وعدم وجود قوي منها جزء كبير يتحملها الحكومات المتعاقبة فهي لم توفر البيئة السياسية المناسبة لنشاطهم وحريتهم فى التواصل الفعال مع الجماهير".

باسل عادل البرلماني السابق الأحزاب المصرية فترة الإخوان التجربة الديموقراطية الديموقراطية

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