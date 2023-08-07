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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس جريئة.. 3 إطلالات مثيرة لياسمين الخطيب |شاهد

صدى البلد

تصدرت الكاتبة ياسمين الخطيب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد ظهورها بإطلالات لافتة صيفية .

ظهرت ياسمين الخطيب ، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون الأسود وهو ما كشف عن جمالها وأناقتها.
 

تتميز ياسمين الخطيب ، بإطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة و ملابس الكاجوال الجريئة.

ولذا نكشف لكم فى هذا التقرير مجموعة من صور الكاتبة ياسمين الخطيب

وخلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس في برنامج "تابوو" الذي يعرض عبر قناة "دجلة" قالت ياسمين الخطيب "باستثناء زوجي الأولاني كان راجل عظيم وأب محترم الزيجة التانية والتالتة كانت لعنات".

وقالت ياسمين الخطيب من قبل : "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كما أنني أميل للطعام المسلوق".

وتابعت: "ماء الورد سر نضارة بشرتي، كما أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوز، ولا أتعرض كثيرا للشمس لأنها تضر بشرتي".

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May be a black-and-white image of 1 person and blonde hair
إطلالات ياسمين الخطيب قبل الشهرة إطلالة الكاتبة ياسمين الخطيب آخر أعمال ياسمين الخطيب

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