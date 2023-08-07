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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أساسيات التغذية في المزارع.. دورة تدريبية بالمركزي لبحوث الثروة السمكية

صدى البلد

قام المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية بعقد دوره تدريبيه بعنوان "اساسيات التغذية في المزارع السمكية في الفترة من ٦ أغسطس إلى ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ والتي تهدف إلى تعريف و توعية المهتمين بقطاع الثروة السمكية على طرق إدارة التغذية و عدم إهدار الأعلاف و البحث عن بدائل علفية متاحة محليا  جدير بالذكر أن الاستزراع السمكي أحد أهم محاور تحقيق الامن الغذائي و توفير البروتين الحيواني  و تحقيق الاكتفاء.

 

 وفي هذا السياق ، قام السيد الأستاذ الدكتور  رفعت الجمل مدير المعمل  بالترحيب بالسادة المشاركين بالدورة ، مؤكدًا أن هذه الدورات تهدف إلى  رفع مستوى الوعي و التعريف بالتقنيات الحديثة و كذلك التدريب على أسس الاستزراع السمكي الصحيحة.

 

وسيتم خلال هذه الدورة استعراض و مناقشة العديد من الموضوعات الهامة ذات الصلة  بقطاع   تغذيه الأسماك  و الذي يعد أحد أهم المدخلات في مشروع الاستزراع السمكي .


كما تسلط  الضوء على الاحتياجات الغذائية للأسماك والتي تختلف من نوع لآخر و ضرورة الاهتمام بالتصنيع على أسس علمية  تمنع أي فقد للقيمة الغذائية للأعلاف.
 

وسوف يحاضر في هذه الدورة نخبة من رواد القطاع الخاص في تصنيع الاعلاف.
 

وقد  اصطحب الأستاذ الدكتور جمال عزازى المتدربين الى الاحواض السمكية الإنتاجية وشرح لهم طرق الاستزراع السمكي المختلفة و مشاهدة الأسماك المستزرعة على الطبيعة و زيارة مفرخات البلطي كما سيقوم المتدربين بجولة تعليمية بالمعمل و الاحواض البحثية و المفرخ الصناعى.

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