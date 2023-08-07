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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب بإعفاء المواد الخام الخاصة بالصناعة الوطنية من الرسوم الجمركية

النائبة إيفلين متى
النائبة إيفلين متى

طالبت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة توفير المواد الخام والماكينات وقطع الغيار الخاصة بالصناعة الوطنية للحد من الأزمة الأقتصادية الحالية وتسهيل دخولها بدون رسوم جمركية.

مصر تمر بأزمة حادة مع الدولار


وأوضحت "متى" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر تمر بأزمة حادة مع الدولار، وأن جميع المعدات والماكينات التى تعمل فى المصانع يتم شرائها بالدولار، و بدونها لا تعمل المصانع مما يؤدى الى وقف عجلة الإنتاج وتسريح العمالة، مؤكدة على أهمية توفير المواد الخام الغير متواجدة فى الدولة.


وطالبت عضو لجنة الصناعة، البنك المركزى الوقوف بجانب المصنعين والمستثمرين  فى توفير فرص ومنح ومعايير للعمل.

كان الرئيس السيسي قد اطلع على أبرز المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد خلال الاجتماع على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم دور القطاع الخاص، خاصةً من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية، وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.

 

الأزمة الاقتصادية الاقتصاد القومي الاستثمارات المحلية

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