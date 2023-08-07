عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023 : مكاسب مالية

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

أنك ستجد نفسك في المكان المناسب في الوقت المناسب، إذا كنت تنتظر لحظة تألق ، فهذه هي اللحظة، احتضن حبًا جديدًا وفرص وظيفية مثيرة ومكاسب مالية محتمل.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا

استعد لعرض مبهر لبراعتك المهنية، سوف يصنع سحرك ودبلوماسيتك العجائب في المفاوضات والعروض التقديمية، سوف ينبهر الزملاء والرؤساء بأفكارك المبتكرة وتنفيذك الذي لا تشوبه شائبة. 

برج الميزان اليوم صحيا

انخرط في الأنشطة التي تجلب لك السعادة ، لأنها سترفع من روحك وتحافظ على التوتر، مارس اليقظة والتأمل للحفاظ على التوازن العاطفي.

برج الميزان اليوم عاطفياً

توقع لقاءات عاطفية ومفاجآت رومانسية تجعل قلبك يتخطى الخفقان، كن وفيا لذاتك الحقيقية ودع الحب يجدك بشكل طبيعي.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

توقع مكاسب مالية من مصادر غير متوقعة، قد تحقق الاستثمارات عوائد مثمرة ، ولكن تذكر استشارة مستشار مالي قبل اتخاذ أي خطوات مهمة، يعد هذا الأسبوع أيضًا وقتًا مثاليًا لإعادة تقييم أهدافك المالية وتبسيط ميزانيتك، تجنب الإنفاق المتسرع وركز بدلاً من ذلك على بناء أساس مالي متين للمستقبل. 

برج الميزان برج الميزان اليوم برج الميزان اليوم صحيا برج الميزان اليوم عاطفيا برج الميزان وحظك اليوم برج الميزان وحظك اليوم الاثنين برج الميزان وحظك اليوم مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنه طلعت زكريا تتقدم ببلاغ بسبب ادعاءات موته مقتولا على يد فنان

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

7400مليونير و5 مليارديرات يعيشون في القاهرة.. تعرف على ترتيب المدن الأغنى عالميا

مطربة: وفاء مكي خربت بيتى وعايزه تخطف جوزي

«التعليم» تكشف حقيقة فرض رسوم 1000 جنيه مقابل استلام شهادة الثانوية العامة

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

موضوعات متعلقة

برج الحوت .. حظك اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023 : مفاجآت مثيرة

برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023: تحذير من هذا الأمر

برج الميزان.. حظك اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023: تجنب الإنفاق المتسرع

برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023 : انطلق

برج الثور .. حظك اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023 : فرص مالية

برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023 : مفاجأة سارة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023 : لا تضغط أعصابك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 4 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ترشيحاتنا

بعد 6 أشهر من زلزال تركيا وسوريا..شاهد مصيرعفراء المولودة تحت الأنقاض

مش أول واحد يشتكي.. ميدو يعلق على أزمة أحمد عبد القادر في الأهلي

القاسمي:الأخوان طلبا مني إيجاد وسيط لإبلاغ مبارك بموافقتهم على دعم ابنه بالانتخابات

27 غرزة.. قرار عاجل من النيابة بشأن والدة المتهم بضرب وسحل فتاة المرج ‏

يدمرون الاقتصاد ويقتلون التعليم.. سياسي أوكراني يهاجم زيلينسكي والغرب ويقارنهم بـ البريكس

صبرة القاسمي: الإخوان سجدوا بعد علمهم باغتيال فرج فودة ورفعت المحجوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل فني لكورال أطفال دمنهور بالأنفوشي ضمن ثقافتنا في إجازتنا| صور

جوزي بيضحكني.. إطلالات ندى الكامل تثير الجدل|شاهد

طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم

تعرض حياتكم للخطر.. احذروا ابتلاع بذور هذه الفواكه والخضروات

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ