قدمت الشيف سالى فؤاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل مربى التين المجفف.

طريقة عمل مربى التين المجفف

المقادير

1 كيلو تين مجفف

نصف كيلو سكر

1 ليتر وربع ماء

نصف كيلو جوز

ربع كيلو لوز

2 ملعقة كبيرة سمسم

نصف ملعقة صغيرة مستكة

نصف ملعقة صغيرة حمض الليمون

طريقة التحضير

- نضع الماء والسكر على نار عالية حتى الغليان

- نقطع التين الى قطع متوسطة ونضيفه للماء والسكر ويحرك بين الحين والاخر

-قبل ان يتماسك الخليط نهائيا نصيف حمض الليمون والمستكة

- نضيف اللوز والجوز المقطع والسمسم وبعد أن ينضج تماما ويجف ماؤه يترك حتى يبرد ويوزع في أوعية محكمة الاغلاق.