قدمت الشيف سالى فؤاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل مربى التين المجفف.
طريقة عمل مربى التين المجفف
المقادير
1 كيلو تين مجفف
نصف كيلو سكر
1 ليتر وربع ماء
نصف كيلو جوز
ربع كيلو لوز
2 ملعقة كبيرة سمسم
نصف ملعقة صغيرة مستكة
نصف ملعقة صغيرة حمض الليمون
طريقة التحضير
- نضع الماء والسكر على نار عالية حتى الغليان
- نقطع التين الى قطع متوسطة ونضيفه للماء والسكر ويحرك بين الحين والاخر
-قبل ان يتماسك الخليط نهائيا نصيف حمض الليمون والمستكة
- نضيف اللوز والجوز المقطع والسمسم وبعد أن ينضج تماما ويجف ماؤه يترك حتى يبرد ويوزع في أوعية محكمة الاغلاق.