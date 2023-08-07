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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مربى التين المجفف

صدى البلد

قدمت الشيف سالى فؤاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل مربى التين المجفف.

 

طريقة عمل مربى التين المجفف
المقادير
1 كيلو تين مجفف
نصف كيلو سكر
1 ليتر وربع ماء
نصف كيلو جوز
ربع كيلو لوز
2 ملعقة كبيرة سمسم
نصف ملعقة صغيرة مستكة
نصف ملعقة صغيرة حمض الليمون
طريقة التحضير
- نضع الماء والسكر على نار عالية حتى الغليان
- نقطع التين الى قطع متوسطة ونضيفه للماء والسكر ويحرك بين الحين والاخر
-قبل ان يتماسك الخليط نهائيا نصيف حمض الليمون والمستكة
- نضيف اللوز والجوز المقطع والسمسم وبعد أن ينضج تماما ويجف ماؤه يترك حتى يبرد ويوزع في أوعية محكمة الاغلاق.

مربي التين مربى التين المجفف

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