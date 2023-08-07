مفاجأة حول موعد انتهاء ازمة نادي الزمالك

قال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة تدعم كافة الأندية المصرية على رأسها الأندية الشعبية من من خلال مقرات إدارية ومرافق.

وأضاف الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن وزارة الرياضة تدخلت في دعم الإسماعيلي بمبنى إداري لأول مرة بجانب تطوير ستاد الإسكندرية وإعادة بناء ستاد النادي المصري.

وأشار إلى أن وزارة الرياضة، تسعى لوضع بعض البنود في قانون الرياضة لتسهيل عملية التسويق والاستثمار خاصة الأندية الجماهيرية، موضحًا أنه لا يُمكن مناقشة شراء لاعبين من جانب وزارة الرياضة أو الدولة على الرغم من استطاعة الوزارة تقديم الدعم في تصحيح المسار.

وأوضح أن الدوري المصري أصبح يجمع بين أندية الشركات والأندية الاستثمارية بالإضافة إلى الأندية الشعبية التي تجد مشكلة في ارتفاع أسعار اللاعبين، موضحًا أن وزير الرياضة يبحث دائمًا عن الحلول لمساعدة الأندية.

واختتم تصريحاته، بالحديث عن أزمات الزمالك، قائلًا: «الوضع الخاص بالإدارة داخل الزمالك به مشكلة وقصور، والفترة المقبلة ستكون خاصة بفتح باب الترشح للانتخابات، ويوم 31 أكتوبر ستنتهي أزمات الزمالك تمامًا باختيار مجلس جديد».

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