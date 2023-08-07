مواطن مصري في كوريا الجنوبية يعثر على ساعة بـ 51 ألف دولار ويعيدها لصاحبها.. فيديو

كشف محمود مسعد٫ المواطن الأمين٫ تفاصيل عثوره على ساعة بـ 51 ألف دولار في كوريا الجنوبية وإعادتها لصاحبها.

وقال محمود مسعد٫ المواطن الأمين٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”٫ على قناة “الأولى”٫: “مستوى معيشة الكوريين عالية جدا٫ وساعة كهذه بالنسبة لهم شيئ عادي جدا”.

وأضاف: “بقالي شهر بروح الجيم قبل الشغل الساعة 7 صباحا٫ وبعد الانتهاء من الجيم وعندما عدت إلى المنزل بفضي الشنطة بتاعتي لقيت فيها الساعة ومعرفش وصلت عندي إزاي”٫ لافتا: “قولت أكيد الساعة بتاعت حد في الجيم”.

وأوضح: “شكل الساعة لفت انتباهي٫ ودخلت أشوف البراند على النت لقيت السعر غالي واتخضيت لذلك قولت لازم أشوف مين صاحبها وأرجعها ليه”٫ مشيرا: “بدأت أدور على صاحبها وكتبت ورقة في الجيم أن أي حد ضايع منه حاجه يتواصل معايا ووضعت رقمي”.

واسترسل: “ذهبت لصاحب الجيم نفسه وتحدثت معه٫ وأخربته أني وجدت ساعة٫ وطلبت منه إحضاره صاحبها”٫ مضيفا: “صاحب الجيم تواصل معي وأخبرني أن هناك شخص ضايع منه ساعة٫ وتواصلت معه وقابلته وإديته الساعة”.

وأشار محمود مسعد٫ المواطن الأمين٫: “أنا أمتلك شركة تصدير سيارات لأكثر من دولة٫ واتواجد في كوريا منذ 5 سنوات”

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