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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جثة وحلق ورباط حذاء..

تفاصيل مؤلمة بجريمة سوهاج: ثلاثيني يقتل ابنة شقيقه والسبب صادم

الطفلة حبيبه فقيدة
الطفلة حبيبه فقيدة الحريدية بسوهاج

"رايحه فين يا حبيبه.. بلعب هنا يا عمي.. طب قولتي لأمك احسن تنادي عليكي.. هي قالت لي اللعبي قدام البيت.. طب تعالي نروح نجيب حاجه حلوه انا وانتي.."، هكذا استدرج عامل بناء في بداية الثلاثينات من العُمر، نجلة شقيقه الطفلة حبيبه، فقيدة قرية الحريدية بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، إلى زراعات الذرة.

 

لم يغمض له جفن ولم ترتعش يديه وهو يراه تلفظ أنفاسها الأخيرة بين كفتي يديه، لم تنقطع أنفاسه ولم تتسارع دقات قلبه وهو يرتكب جريمته اللعينة، فقد كان يُفكر في المال الذي سيحصل عليه عقب بيع القرط الذهبي الخاص بنجلة شقيقه التي لم يقسم عُمرها سوى العقد الأول من العُمر، حيث أنها تبلغ 5 سنوات.

 

وجهها تلون بالأحمر وأنفاسها خرجت ولم تعد، ورباط حذاء شقيق والدها مُلتف حول رقبتها حتى اقترب أن يأخذ قطعة من جلدها، أظافرها تمتلئ بالدماء، وعند العثور عليها كان جسدها في حالة تعفن، وسط زراعات الذرة بقرية الحريدية بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

 

قسى قلب العم واختطف طفلة في منتصف العقد الأول من العُمر، "نجلة شقيقه"، وانهى حياتها بين يديه دون الشعور بأية مشاعر تجاهها، وبرباط حذاءه خنـ.ـقها حتى المـ.ـوت، ثم سرق قرطها الذهبي، وعاد يبحث عنها بصحبة شقيقه الأخر "عم القتـ.ـيلة"، ووالدة الفقيدة، مُطبقًا للمثل الذي يُقال "يقـ.ـتل القتـ.ـيل ويمشي في جنازته".

 

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما انتهت حياة طفلة في منتصف العقد الأول من العُمر، خنقًا برباط حذاء على يدي شقيق والدها، حيث عُثِر على جثـ.ـتها وسط زراعات الذرة دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

 

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جـ.ـثة طفلة وسط زراعات الذرة دائرة المركز.

 

وبالانتقال والفحص تبین وجود جـ.ـثة الطفلة "حبيبه و. ن. م- 5 سنوات- وتقيم بذات الناحية"، مُسجاة بأرض زراعية منزرعة بمحصول الذرة مِلك المدعو "عبد الشافي م. ح. أ- 45 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، وبمناظرتها تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، وتبين وجود سحجة دائرية مُكتملة حول رقبتها ووجود رباط حذاء ملفوف حول رقبتها.

 

وبسؤال كلاً من:" والدتها المدعوة دعاء ع. أ. م- 30 سنة- ربة منزل، وشقيق والدها المدعو احمد ن. م. م- 29 سنة- عامل بناء- ويقيمان بذات الناحية"، اتهما شقيق والد المجني عليها المدعو "علاء ن. م. م- 30 سنة- عامل بناء- ويقيم بذات الناحية"، بإنهاء حياة الطفلة الفقيدة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة؛ من أجل سرقة قرطها الذهبي، حيث اصطحب الطفلة إلى داخل الأرض الزراعية، وانهى حياتها خنقًا بواسطة رباط حذاء، ثم استولى على قرطها الذهبي، وتم ضبط القرط الذهبي بحوزته.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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