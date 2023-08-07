مؤمن زكريا برفقة زوحته في احدث ظهور شاهد

شارك مؤمن زكريا، لاعب الأهلي السابق جمهوره، صورة من عطلته الصيفية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي إنستجرام.





وظهر مؤمن زكريا برفقة زوجته من امام البحر في احدث ظهور ، وحازت الصورة علي إعجاب متابعيه.





وكان قد وجه اللاعب مؤمن زكريا، رسالة إلي النادي الأهلي عقب فوز القلعة الحمراء بالدوري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وكتب مؤمن زكريا: “أنا بصراحة مبسوط وفخور بانتصارات نادينا العظيم الفترة دي اللي كل يوم بفضل ربنا بتزيد ‏لاعيبة وجهاز فني وكابتن الخطيب ومجلس كلهم بيحصد تعب سنين بفضل ربنا”.