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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتلى ومفقودين في غرق قارب جديد للمهاجرين قبالة سواحل تونس

قارب مهاجرين
قارب مهاجرين

قال مسؤول قضائي لرويترز أمس الأحد إن ما لا يقل عن أربعة مهاجرين لقوا حتفهم وفقد 51 آخرون بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية.

وأضاف أن جميع المهاجرين الذين كانوا على متن المركب من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

ومن ناحية أخرى، أعلن خفر السواحل الإيطالي، أمس الأحد، انتشال جثتين وإنقاذ 57 شخصا قبالة جزيرة لامبيدوزا الجنوبية، وسط تقارير عن فقدان أكثر من 30 شخصا في أعقاب حطام سفينتين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، نقلا عن روايات ناجين، أن زورقين للمهاجرين انطلقوا من ميناء صفاقس، بؤرة أزمة الهجرة في تونس، غرقا يوم السبت وهما في طريقهما إلى أوروبا.

وقالت أنسا إن إحدى السفينتين كانت تحمل 48 شخصا، والثانية 42 شخصا، مشيرة إلى أن خفر السواحل عثر على الناجين على بعد حوالي 23 ميلا بحريا (46 كم) جنوب غرب لامبيدوزا.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل إنه لا يمكنه سوى تأكيد عدد الناجين وانتشال جثتين تعود لسيدة ورضيع لا يتجاوز عمره العام.

 

إفريقيا جنوب الصحراء الهجرة في تونس جزيرة لامبيدوزا

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