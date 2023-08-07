عضو مجلس المصري: نتفاوض مع أشرف بن شرقي والمترجي

قال ياسر يحيي عضو مجلس إدارة النادي المصري أن هناك صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم صفوف الفريق للمنافسة على مراكز مميزة الموسم القادم.

وقال ياسر يحيي عضو مجلس إدارة النادي المصري فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" لا أفهم العقوبات التي تلقاها النادي المصري اليوم بسبب مباراة الأهلي الأخيرة فى كأس مصر، وبالطبع ننتظر الوصول للعقوبات بشكل رسمي من أجل دراستها كمجلس إدارة للنادي من أجل الرد عليها.

وأضاف:" النادي المصري يسعي بقوة للنجاح الموسم الجديد وتحقيق مركز مميز، ولذلك نتفاوض مع أشرف بن شرقي وزهير المترجي.