خبير شئون بيئية: قناة السويس لا يوجد لها منافس ولا بديل.. فيديو

قال القبطان صالح حجازي٫ خبير الشئون البيئية٫ إن قناة السويس الجديدة أضافت الكثير من المميزات ولها أهمية كبرى.



وأضاف القبطان صالح حجازي٫ خبير الشئون البيئية٫خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”٫ على قناة “الأولى”٫: “حاليا عدد كبير من السفن يمر من قناة السويس وكان هذا لا يمكن يحدث غي السابق لولا وجود قناة السويس الجديدة لأن أماكن الانتظار لم تكن تكفى لانتظار هذه السفن في البحيرات، فكانوا ينتظرون في خارج البحيرات في السابق”.

وأشار: “إيراد قناة السويس العام الماضي وصل إلى 9 مليار و400 مليار دولار وهذا ما يوضح ويكشف حجم الإيرادات الضخمة التي حققها المشروع”٫ مؤكدا: “قناة السويس لا يوجد لها منافس ولا بديل”.