المطالبة بالاستقالة!.. مرتضى منصور يوجه رسالة لمجلس إدارة الزمالك

وجه المستشار مرتضى منصور ، رسالة إلى مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وقال منصور، في فيديو، نشره عبر صفحته على موقع يوتيوب: البعض يقول أنني دعيت مجلس الإدارة لجلسة اليوم لمطالبتهم بالاستقالة مثلما أنا استقلت، هذا الكلام غير صحيح، نادي الزمالك مش مرتضى منصور، ولا جمال عبدالحميد، ولا نور الدالي، نادي الزمالك هو نادي الزمالك، أنا من مصلحتي كمرتضى منصور، مامشيش أنا رئيس نادي بالانتخاب 5 دورات، ولكن لقيت من مصلحة النادي في الوقت ده لازم أمشي، عشان ممدوح عباس، يرفع الحجز، وأنا لن أرجع في قراري.



وأضاف: أنا دعيت المجلس للاجتماع، عشان أقولهم (أوعى حد يستقيل، المسؤولين عن الرياضة مش عاوزين يحلوا مجلس الإدارة، لأنهم يرون وجود المجلس الشرعي المنتخب استقرار للنادي.



وواصل: انا بره وجايب المجلس عشان أقولهم بعض الحلول عشان المجلس يقف على رجله والنادي يقوم من تاني، اللي بيحب النادي مش لازم يبقى موجود على الكرسي، الكرسي زائل وملوش لازمة.