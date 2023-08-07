عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المطالبة بالاستقالة!.. مرتضى منصور يوجه رسالة لمجلس إدارة الزمالك

صدى البلد

وجه المستشار مرتضى منصور ، رسالة إلى مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وقال منصور، في فيديو، نشره عبر صفحته على موقع يوتيوب: البعض يقول أنني دعيت مجلس الإدارة لجلسة اليوم لمطالبتهم بالاستقالة مثلما أنا استقلت، هذا الكلام غير صحيح، نادي الزمالك مش مرتضى منصور، ولا جمال عبدالحميد، ولا نور الدالي، نادي الزمالك هو نادي الزمالك، أنا من مصلحتي كمرتضى منصور، مامشيش أنا رئيس نادي بالانتخاب 5 دورات، ولكن لقيت من مصلحة النادي في الوقت ده لازم أمشي، عشان ممدوح عباس، يرفع الحجز، وأنا لن أرجع في قراري. 


وأضاف: أنا دعيت المجلس للاجتماع، عشان أقولهم (أوعى حد يستقيل، المسؤولين عن الرياضة مش عاوزين يحلوا مجلس الإدارة، لأنهم يرون وجود المجلس الشرعي المنتخب استقرار للنادي. 


وواصل: انا بره وجايب المجلس عشان أقولهم بعض الحلول عشان المجلس يقف على رجله والنادي يقوم من تاني، اللي بيحب النادي مش لازم يبقى موجود على الكرسي، الكرسي زائل وملوش لازمة.

ادارة الزمالك استقالة مرتضى منصور المستشار مرتضى منصور مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور مرتضي منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

الوداد المغربي يقترب من ضم نجم الأهلي

مطربة: وفاء مكي خربت بيتى وعايزه تخطف جوزي

ابنه طلعت زكريا تتقدم ببلاغ بسبب ادعاءات موته مقتولا على يد فنان

فرج عامر يعلن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

ترشيحاتنا

كارثة تضرب الشركات الأوروبية بسبب الانسحاب من السوق الروسي

الرياضة: الزمالك يعاني عدم الاستقرار و31 أكتوبر نهاية أزماته.. فيديو

تعرف على رسائل كولر للاعبي الأهلي على جروب واتساب قبل سفره لـ سويسرا

قم بتثبيته فورا.. تحديث طارئ من آبل لمستخدمي هواتف آيفون

الخضري: الأهلي عينه على زيزو.. وقرار رحيل عبدالحفيظ كان مفاجأة كبيرة

لحظة العدوان الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 إطلالات لـ منة فضالي تثير الجدل من تركيا

بعد ولادتها الثانية.. زوجة أحمد سعد تخطف الأنظار بإنقاص وزنها

عمره 2300 سنة.. لغز اكتشاف كنز أثري غارق قرب مدينة العلمين بمصر|تفاصيل

نفسي أعيش في مصر وأسيب كندا.. فيديو مؤثر لفتاة يحصد ملايين المشاهدات

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ