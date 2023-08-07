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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بيع معطف في مزاد علني بأكثر من 120 ألف جنيه إسترليني

معطف من الفراء
معطف من الفراء

في حدثٍ لاقى اهتمامًا كبيرًا، تم بيع معطف مميز ارتداه النجم الراحل إلفيس بريسلي بمبلغ يفوق التوقعات في مزاد علني. 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، المعطف مصنوع من الجلد وفراء حيوان المنك، الذي كان يعتبر جزءًا من ملابس إلفيس بريسلي خلال العام الأخير من حياته، تم عرضه للبيع في مزادات هنري الدريدج وابنه في مدينة ديفايز بمقاطعة ويلتشاير يوم السبت الماضي.

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بيع معطف بأكثر من 120 ألف جنيه استرليني

وقد كان من المتوقع أن يباع المعطف بسعر يصل إلى حوالي 15,000 جنيه إسترليني، إلا أن المفاجأة كانت في ارتفاع السعر إلى 128,000 جنيه إسترليني.

 قد اشتراه المشتري، وهو جامع أمريكي، بعد منافسة قوية في القاعة.

وكان هنري الدريدج، صاحب دار المزاد، يتوقع سابقًا أن يحقق المعطف سعرًا مرتفعًا، ولكنه لم يتوقع أن يتجاوز هذا الحد الكبير. وقد أعرب عن سعادته بنجاح المزاد والسعر الذي تحقق للمعطف.

يبلغ طول المعطف الذي يعود للعام 1977 حوالي 120 سم، وهو مصنوع من الجلد والمنك، ويتميز بتصميم فريد من نوعه. وقد أهداه إلفيس بريسلي لشقيقة خطيبته الراحلة جينجر ألدن قبل وفاته.

تضمنت القرعة التي أقيمت خلال المزاد، خطابًا يشهد على أصالة المعطف من روزماري ألدن ستاركي، شقيقة جينجر ألدن. وقد أثار الثوب اهتمام العديد من المعجبين والمستثمرين، نظرًا لارتباطه بشخصية إلفيس بريسلي الأسطورية وتاريخه الفني الضخم.

من هو إلفيس بريسلي

يعتبر إلفيس بريسلي واحدًا من أعظم نجوم الروك آند رول في التاريخ، واشتهر بأداءه الرائع وأسلوبه الفريد وصوته القوي. وقد توفي في عام 1977، لكن إرثه الفني لا يزال يعيش في قلوب المعجبين حول العالم.

وكان بائع المزادات هنري الدريدج قد قال سابقًا إنهم حصلوا على المعطف من عميل اشترى الثوب خلال مزاد إلفيس بريسلي السنوي الذي أقيم في منزل المغني السابق في جريسلاند في ممفيس بولاية تينيسي.

وقال أندرو ألدريدج ، بائع المزاد: “بالنسبة لي فإنه يجسد سحر فيجاس السبعينيات ، إلفيس في معطف من فرو المنك”.

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