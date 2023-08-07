عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سالب واحد حينما يبكيك المسرح.. فيديوجراف

صدى البلد

استقبل مسرح الغد بالعجوزة،  العرض المسرحي "سالب واحد" لفرقة قصر ثقافة المحمودية، وذلك ضمن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالمهرجان القومي للمسرح في دورته ال 16 "دورة عادل إمام".

 

العرض يسلط الضوء على إحدى القضايا المجتمعية المهمة، وهي كيفية تعامل المجتمع مع ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، كما يتطرق لدور الأسرة فى مواجهة هذه المشكلة؛ حيث يناقش هذه القضايا من خلال أب وأم ينجبان طفلا لديه إعاقة ذهنية وجسدية، ومعاناتهم في التعامل معه حتى يصل لسن 15 سنة، ويظل طوال هذه السنوات يكرر جملة "هنروح فين يا بابا"، ويقررون اللجوء إلى عدة حلول كالذهاب إلى طبيب والاستعانة بالمدرس والكاهن ولكنها جميعا أدت إلى الفشل، وعدم فهم الأسرة لاحتياجات الابن النفسية ومعرفة مشاعره وعدم تقبلهم لمرضه، حتى يتوصلوا إلى حل أخير وهو اصطحابه إلى مصحة نفسية، ولكن ينتهي الأمر بوفاة الطفل وإحساسهم بالندم على كل مافعلوه.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02JckPHvvpTz3SqbLYM2JXKeXPL5GB2M3nxwoSXd9jLfUkSmYy16GWBp5PhmzXNwPkl&id=100003680861258&mibextid=Nif5oz

ومن جانبه قال عمرو جلال مخرج العرض أردت أن أصدم الجمهور بالفكرة ولا أنهي العرض نهاية سعيدة، لأن الموضوع لازال قائما والمشكلة مستمرة، وعن رؤيته للنص أشار إلى أنه قام بتغيير النهاية وإعادة ترتيب بعض المشاهد ودمجها، الحزينة والكئيبة بالكوميدية، معربا عن أمنيته أن يشارك العرض في مهرجانات أخرى، وأن تتاح له فرص أكثر.

"سالب واحد" إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وضمن عروض فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

وهو مأخوذ عن رواية "أين نذهب يا بابا" للكاتب چان لوي فيورنيه، إعداد محمد عادل، أشعار سامح رخا، ديكور وملابس أمجد ماجد، موسيقى وألحان مصطفى يسري، كيروجراف محمد صلاح.

أداء تمثيلي هالة فؤاد، أحمد أسامة، محمود إسماعيل، أيمن عبد اللاه، هدى المصري، أحمد خطاب، طه أبو الفتوح، أسماء أبو إبراهيم، هنا عمرو، أحمد حامد، علاء ديغم، محمود أبو لمون، سعد صلاح، سماح مصطفى، خالد مصطفى، أمينة الكاتب، أحمد ماميش.

يشار إلى أن قصور الثقافة تشارك بستة عروض مسرحية في دورة  المهرجان هذا العام تعرض على مسرحي السامر والغد بالعجوزة وهي "السراج" لفرقة قصر ثقافة طنطا، و"عادلون" لإقليمية بورسعيد، و"سالب واحد" لفرقة المحمودية، و"مسافر ليل" لنوادي الأنفوشي، و"يهودي مالطة" لقومية الإسكندرية، و"رضا" لقومية الإسماعيلية.

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02JckPHvvpTz3SqbLYM2JXKeXPL5GB2M3nxwoSXd9jLfUkSmYy16GWBp5PhmzXNwPkl&id=100003680861258&mibextid=Nif5oz

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

الوداد المغربي يقترب من ضم نجم الأهلي

فرج عامر يعلن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

ابنه طلعت زكريا تتقدم ببلاغ بسبب ادعاءات موته مقتولا على يد فنان

مطربة: وفاء مكي خربت بيتى وعايزه تخطف جوزي

ترشيحاتنا

قم بتثبيته فورا.. تحديث طارئ من آبل لمستخدمي هواتف آيفون

الخضري: الأهلي عينه على زيزو.. وقرار رحيل عبدالحفيظ كان مفاجأة كبيرة

لحظة العدوان الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق

مطار القاهرة.. ضبط راكبة قادمة من جدة حاولت تهريب مستحضرات تجميل

مصر تطلب استضافة اجتماع الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان عام 2025

أوفربرايس جديد على بيجو 5008

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 إطلالات لـ منة فضالي تثير الجدل من تركيا

بعد ولادتها الثانية.. زوجة أحمد سعد تخطف الأنظار بإنقاص وزنها

عمره 2300 سنة.. لغز اكتشاف كنز أثري غارق قرب مدينة العلمين بمصر|تفاصيل

نفسي أعيش في مصر وأسيب كندا.. فيديو مؤثر لفتاة يحصد ملايين المشاهدات

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ