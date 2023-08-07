سافروا لمسابقة سباحة فأصيبوا بمرض قاتل.. التلوث يضرب مياه هذه الدولة

في واقعة مقلقة، أعلن مسؤولو الصحة عن إصابة 57 متسابقًا على الأقل في بطولة العالم للترياتلون التي أقيمت في سندرلاند، إنجلترا، بأمراض مختلفة، بما في ذلك حالات الإسهال، بعد مشاركتهم في فعاليات السباحة البحرية في نهاية الأسبوع الماضي.

شهدت البطولة، التي جمعت حوالي 2000 رياضي يوم الأحد الماضي، مرحلة للسباحة على شاطئ روكر في سندرلاند.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” يُذكر أن هذا الشاطئ كان محور جدل متعلق بالقضايا البيئية والتخلص من مياه الصرف الصحي الخام من قبل شركات المياه.

وقد أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) أنها تجري فحوصات على عينات من المشاركين الذين أصيبوا بالأمراض، بهدف تحديد أسباب الأمراض المنتشرة.

تشير نتائج تحليل مياه البحر التي أجرتها وكالة البيئة في المملكة المتحدة قبل ثلاثة أيام من السباق إلى وجود تركيز لبكتيريا الإي كولاي (E Coli) يصل إلى 39 مرة أكبر من العينات المأخوذة في الشهر السابق.

وتعتبر بكتيريا الإي كولاي مسببة لآلام المعدة وحالات الإسهال الدموي. وأفادت الهيئة البريطانية المشرفة على الرياضة في المملكة المتحدة بأنه لم يتم نشر نتائج التحليل حتى بعد انتهاء السباق الترياتلون. وأشارت الهيئة إلى أن مياه البحر قد اجتازت اختبارات التنظيم المستقلة قبل بدء المنافسة.

تثير هذه الحادثة مخاوف بشأن سلامة المياه التي يتم السباحة فيها في الأحداث الرياضية البحرية. وتطالب الجهات المعنية بتعزيز إجراءات اختبار ومراقبة جودة المياه، وضمان سلامة المشاركين في هذه الفعاليات الرياضية.

أمراض بسبب سباق الترياتلون

تسبب سباق الترياتلون الذي أقيم في سندرلاند، إنجلترا، في إصابة العديد من المشاركين بأمراض مختلفة بعد السباحة في مياه ملوثة.

ووفقًا لصحيفة The Guardian، أعرب الرياضي جاكوب بيرتويستل عن استيائه من نتائج التحليل، حيث صرح على إنستجرام قائلاً: "لقد شعرت بالتلوث منذ بداية السباق".

وأضاف رياضي آخر: "هذا يفسر الآن لماذا قضيت ليلة الاثنين ورأسي في المرحاض بعد أن شاركت في السباقات صباح الأحد".

شركة Northumbrian Water، التي تقدم خدمات المياه والصرف الصحي في المنطقة، نفت أن يكون لديها أي تصريفات لمياه الصرف الصحي الخام التي قد تؤثر على جودة المياه في منطقة Roker.

وأكدت الشركة أنها لم تسجل أي تصريفات منذ أكتوبر 2021. وقال متحدث باسم الشركة: "لم يكن لدينا أي تصريفات من أصولنا التي قد تؤثر سلبًا على جودة المياه في Roker".