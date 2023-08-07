فيلمان مصريان في مسابقة الأفلام الروائية العربية القصيرة بـ عمان

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان عمان السينمائي الدولي "أول فيلم" القائمة النهائية للأفلام المشاركة في قسم الأفلام الروائية العربية القصيرة في دورته الرابعة التي تقام في منتصف أغسطس الجاري، وجاء من ضمنها الفيلمان المصريان "صاحبتي" و"ميكروباص".



فيلم "ميكروباص" للمخرجة ماجي كمال، وبطولة داليا شوقي ودهبة أبو الدهب، وهو مستوحى من تجارب شخصية لنماذج حية عانت من التحرش بأشكاله المختلفة، حيث يناقش الفيلم هذه الظاهرة من منظور جديد ومختلف، وقد شارك الفيلم في العديد من المهرجانات السينمائية، وحصل على جائزة لجنة التحكيم كأفضل فيلم قصير من مهرجان "دي سين أفريكانو" بإسبانيا.



فيلم "صاحبتي" للمخرجة كوثر يونس، وبطولة إلهام صفي الدين، وقد شارك في المسابقة الرسمية بقسم آفاق السينما القصيرة بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي وهو أول فيلم مصري يشارك في المسابقة، كما فاز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته الرابعة، وحصلت مخرجته على جائزة لجنة التحكيم بمسابقة "عزيزة أمير" من نفس المهرجان، كما فاز الفيلم بالجائزة الأولى من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته العام الماضي.