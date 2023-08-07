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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لإصابتها بالاكتئاب.. مطربة روسية تقاضي أوبرا متروبوليتان

المطربة الروسية
المطربة الروسية

رفعت المغنية الروسية آنا نتريبكو دعوى قضائية ضد شركة ميتروبوليتان أوبرا في مدينة نيويورك ومديرها العام بيتر جيلب ، بدعوى انتهاك العقد والتشهير وجرائم أخرى. تتعلق القضية بقرار ميت إسقاطها وسط الصراع المستمر بين موسكو وكييف.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، تم رفع الدعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن يوم الجمعة ، مع مطالبة نجمة الأوبرا بما لا يقل عن 360 ألف دولار كتعويض من المؤسسة.

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 يُزعم أن أوبرا متروبوليتان تسببت للمطربة في معاناة نفسية شديدة وضيق عاطفي، وإصابتها بالاكتئاب والإحراج والتوتر والقلق والألم والمعاناة العاطفية.

وقالت إدارة المطربة في بيان: "منذ الغزو الروسي لأوكرانيا ، استخدم مت و بيتر جيلب آنا نيتريبكو ككبش فداء في حملتهما للنأي بأنفسهما عن روسيا ودعم أوكرانيا".

ردت دار الأوبرا على التطور في بيان قصير ، قائلة إن دعوى نيتريبكو “ليس لها أي أساس. في وقت سابق من هذا العام ، أمر أحد المحكمين من الأوبرا بدفع أكثر من 200000 دولار لها مقابل أكثر من عشرة عروض تم إلغاؤها”.

وكانت من  من بين أفضل الفنانين أداءً في المكان ، حيث تلقى رسومًا تصل إلى 17000 دولار لكل عرض.

لكن أسقطت إدارة الأوبرا المطربة الروسية من ارتباطاتها بعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022.

الإكتئاب الاحراج الغزو الروسي

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