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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.. التجهيز لاستقبال القافلة الطبية بمدينة الحسنة

تقديم الرعاية الصحية
تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بسيناء

تابع محمد المغربي سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة،  عملية التجهيز لاستقبال  القافلة الطبية،  والتى من المفترض أن تبدأ عملها  اليوم الإثنين ، بناءا على تكليفات  المحاسب  سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء،  لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين في مختلف قرى المركز. ، بناء علي توجيهات محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة.


كما تم  بالمرور على الوحدة الصحية للإشراف على المكان ،والعمل على توفير ما يلزم القافلة  من خدمات لتحقيق أفضل مستويات الرضا لدى المواطنين وأيضا تقديم المساعدة  للمواطنين.

 

الرعاية الصحية:

 

 وأوضح سكرتير عام المجلس والمدينة، أن مجلس ومدينة الحسنة على أتم الاستعداد للمساعدة في تلبية طلبات جميع القائمين على القافلة الطبية للمساعدة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمترددين عليها من الأهالي المقيمين بالمدينة والقرى  .

وقتل ان القافلة الطبية   تشمل العديد من  التخصصات  في مختلف المجالات كما يلي :

نخصص باطنة ، و أنف وأذن   ورمد، وتخصص  جراحة عامة   ، و نساء وتوليد ، و أطفال ، و عظام ، و أسنان .


حيث سيتم توقيع الكشف علي المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم  بالمجان .

الى جانب _ تواجد دكتور بيطري للكشف على  الحيوانات من الماعز والاغنام في إطار الاهتمام بالثروة الحيوانية ورعايتها. 

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