بسبب جرس أثري.. القبض على إسرائيلي في المطار بتركيا

ألقت السلطات التركية القبض على مواطن إسرائيلي، أمس الأحد، في مطار في أنطاليا بتركيا للاشتباه في أنه سرق جرسًا قديمًا من متحف.

ووفقا لصحيفة جيرزاليم بوست الإسرائيلية: "فإن المواطن الإسرائيلي، الذي كان على وشك مغادرة البلاد والعودة إلى إسرائيل، ينفي بشدة ذلك ويدعي أنه اشترى الجرس بحسن نية ولديه إيصال".

ومن ناحية أخرى، أفادت وكالة الأنباء التركية “IHA”، أمس الأحد، نقلاً عن مصادر دبلوماسية في بروكسل، بأن الاتحاد الأوروبي سيناقش تقريرًا حول حالة العلاقات بين تركيا والكتلة في الخريف، وسينظر في خطوات أخرى بشأن عضوية البلاد في تنظيم وتحرير نظام التأشيرات.



وقالت الوكالة التركية، نقلا عن مصادر، “'لا تزال تركيا دولة مرشحة وشريكا رئيسيا في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.. حماية الحريات والقيم الأساسية على النحو المحدد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تعد تركيا طرفا فيها، أمر ضروري لاستعادة الزخم“.

