سيد معوض: نجلي سيعود للأهلي بعد انتهاء فترة المعايشة مع ريال بيتيس

أكد سيد معوض نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن نجله (عمر) يخضع لفترة معايشة في ريال بيتيس الإسباني بموافقة مسئولي الأهلي، مشيرًا إلى أن هناك دعما ومساندة كبيرة من إدارة القلعة الحمراء، مشددًا على أن اللاعب متواجد في فترة اعداد الفريق الإسباني.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "عمر معوض شارك في 4 مباريات ودية مع ريال بيتيس، وسيعود إلى الأهلي بعد نهاية فترة المعايشة، ولم يتم حسم مستقبله لكنه أحد أبناء النادي الأهلي وأي خطوة ستكون بموافقة المسئولين".

وأضاف: "كهربا تخطى مرحلة صعبة بعد العودة للمباريات في شهر يناير الماضي، لكن الأمور متضاربة بشأن موضوع الغرامة المالية، والأزمة أصبحت في يد خبراء القانون واللوائح، وكلما نسمع طرف يقول رأي مختلف".

وتابع: "أخطاء الحكام مستمرة منذ المواسم الماضية، ولم يتم وجود أي تطور سواء في وجود كلاتنبرج أو بيريرا، حتى مع تواجد الفار الأزمات موجودة، فهل العيب من العنصر البشري، أم ماذا، والواضح أن الحكام يتأثرون بالسوشيال ميديا وبالتقييم الإعلامي في الاستوديوهات".