عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تخفيف 50%| بشرى لجمهور الأهلي.. هذا ما ينتظر كهربا خلال الساعات المقبلة

محمود كهربا
محمود كهربا

مازالت أزمة اللاعب محمود كهربا نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نادي الزمالك مستمرة، وشهدت الأزمة تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، ومن خلال هذا الموضوع نكشف لكم التطورات خلال السطور المقبلة.

محمود كهربا 

عقوبة محمود عبد المنعم كهربا

أكد الاعلامي وليد الحديدي، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة تسلم الخطابات والقرارات الصادرة عن لجنة التظلمات لإخطار الأندية بها، ومن ضمنها عقوبة كهربا، لنادي الزمالك.

تخفيض عقوبة كهربا

وقال الحديدي في تصريحات عبر بوكس تو بوكس، أن هذه القرارات تصدرها قرار تخفيض عقوبة كهربا من 12 مباراة إلى 6 مباريات والغرامة المالية من مليون جنيه إلى نصف مليون جنيه.

وأضاف: "عقوبة كهربا جاءت وفق ما أكده المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن اللجنة قررت تخفيف عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلى إلى الإيقاف ست مباريات فقط، وغرامة نصف مليون جنيه بدلا 12 مباراة".

شاهد.. أحدث ظهور لكهربا برفقة والده ووالدته

رسالة سرية في حذاء زفاف الأميرة ديانا.. ما القصة؟

لجنة التظلمات العقوبة

وأصدرت لجنة التظلمات العقوبة يوم الخميس الماضي، لكن الاتحاد لم يتسلمها في مواعيد العمل الرسمية، وسلمها اليوم بعد إجازة يومي الجمعة والسبت.

ما أسباب إقالة سيد عبدالحفيظ من منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي ؟
 

3 أسباب مهمة أدت إلى غضب مجلس إدارة النادي الأهلي من سيد عبدالحفيظ، واتخاذ قرار إقالته.

1- احتجاز أكرم توفيق لاعب الأهلي

كان أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض للإصابة بالرباط الصليبي خلال الموسم الماضي.

وسافر اللاعب إلى دولة قطر من أجل إجراء عملية جراحية في الرباط الصليبي، وبعد الانتهاء من العملية، فوجئ أكرم توفيق أن سيد عبدالحفيظ لم يرسل المبلغ الخاص بالمستشفى.

مما قرر مسؤولو المستشفى احتجاز أكرم توفيق داخل غرفته وعدم السماح له بالرحيل لحين دفع المبلغ المستحق الخاص بعملية الرباط الصليبي.

وتدارك مسؤولو النادي الأهلي الأمر وقاموا بإرسال المبلغ الخاص بعملية أكرم توفيق فورًا، ولكن غضب اللاعب من هذا التصرف وأبلغ محمود الخطيب.


وتم لفت نظر سيد عبدالحفيظ وقتها، وإبلاغه بغضب الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

سيد عبد الحفيظ

2- طلب كولر المباشر برحيل سيد عبدالحفيظ

قام السويسري "مارسيل كولر " المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمطالبة برحيل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بسبب تدخلاته في الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

ونفس الطلب قام به من قبل رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، ولكن وقتها لم تكتمل مهمته ورحل عن الفريق، وتم الإبقاء على سيد عبدالحفيظ في منصبه.

3- تراجع  سيد عبدالحفيظ في السيطرة على غرفة الملابس


شهدت الفترة الماضية تصرفات غير لائقة من بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وآخرها أزمة أحمد عبدالقادر لاعب الفريق مع جماهير القلعة الحمراء.

دخل عبدالقادر في مشادات مع جماهير النادي الأهلي، عبر الرد عليهم بطريقة غير لائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية.

بالإضافة إلى بعض أزمات عبدالقادر مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، خلال الفترة الماضية منها انفعال اللاعب عند تبديله على المدرب وغيرها من الأزمات.

وأشار المصدر إلى العديد من الأسباب الأخري، مثل صدام عبدالحفيظ المتكرر مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والاعتراض المستمر على التحكيم.

وآخر ما أكده المصدر “ حدوث خلاف بين عبدالحفيظ وحسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي، أدت إلى توتر العلاقة بينهما، بالإضافة إلى عدم اقتناع الأخير بوجود عبدالحفيظ على رأس الجهاز الإداري”.

محمود عبد المنعم كهربا كهربا الأهلى عقوبة محمود عبد المنعم كهربا تخفيض عقوبة كهربا عقوبة كهربا لجنة التظلمات العقوبة ما أسباب إقالة سيد عبدالحفيظ من منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي 1- احتجاز أكرم توفيق لاعب الأهلي 2- طلب كولر المباشر برحيل سيد عبدالحفيظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

قرار عاجل في دولة عربية بـ منع ترحيل أي سوري إلى وطنه

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

ممدوح عباس قادر على حل المشاكل| مرتضى منصور يوجه رسالة لحازم إمام وشيكابالا

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

موضوعات متعلقة

سيد عبدالحفيظ يكشف عن موقف الأهلي من ضم "بن رمضان" و"إمام عاشور"

لاعب مميز للغاية .. سيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة المفاوضات لضم فرجاني ساسي

الزمالك ليس منهم |سيد عبد الحفيظ يكشف أفضل 4 فرق في إفريقيا

سيد عبدالحفيظ عن عبدالقادر :هو ده السطلانة بعينها في الأهلي

بعد 50 سنة من الإهمال| رئيس الوزراء: مخططان إستراتيجيان للإسكندرية والبحيرة.. و812 مليار جنيه استثمارات في الإنسان المصري

سيد عبد الحفيظ: كان من الصعب أن يخسر الأهلي اللقب

حصاد "الوزارة" في 7 أيام.. بالإنفوجراف .."العمل" تُصدر تقريراً بشأن مشاركتها في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف بحضور 187 دولة حول العالم

تقرير برلماني يطالب الحكومة بوضع خطة تفصيلية بشأن الإطار العام لإصلاح بيئة الاستثمار

ترشيحاتنا

الحوار الوطني يعقد مناقشات خاصة عن النظام الانتخابي والهوية

في عهد الرئيس السيسي | 10 اكتشافات آثرية أبهرت العالم

بوست على فيس بوك يتسبب في مقتل عريس جديد بالبحيرة .. تفاصيل

بسبب تعاطي المخدرات.. 23 موظفا مهددون بالحبس والفصل من الخدمة نهائيا ببني سويف

روسيا تصدر مذكرة اعتقال ضد مذيعة أوكرانية طالبت بقتل الروس

أمطار رعدية وعواصف بـ5 محافظات.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة لعشاق الشتاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. شاهد إيمان العاصي تثير الجدل بـ لوك جديد

حساسية الطعام تسبب هذه الأمراض | كارثة صحية

أضرار تناول الممبار.. ممنوع نهائيا في هذه الحالات

بأقل التكاليف .. طريقة عمل عجينة الحواوشي الإسكندراني

فيديو

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي بالأسطول الشمالي للقوات البحرية

كلام يوجع القلب.. أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ