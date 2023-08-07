تخفيف 50%| بشرى لجمهور الأهلي.. هذا ما ينتظر كهربا خلال الساعات المقبلة

مازالت أزمة اللاعب محمود كهربا نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نادي الزمالك مستمرة، وشهدت الأزمة تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، ومن خلال هذا الموضوع نكشف لكم التطورات خلال السطور المقبلة.

محمود كهربا

عقوبة محمود عبد المنعم كهربا

أكد الاعلامي وليد الحديدي، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة تسلم الخطابات والقرارات الصادرة عن لجنة التظلمات لإخطار الأندية بها، ومن ضمنها عقوبة كهربا، لنادي الزمالك.

تخفيض عقوبة كهربا

وقال الحديدي في تصريحات عبر بوكس تو بوكس، أن هذه القرارات تصدرها قرار تخفيض عقوبة كهربا من 12 مباراة إلى 6 مباريات والغرامة المالية من مليون جنيه إلى نصف مليون جنيه.

وأضاف: "عقوبة كهربا جاءت وفق ما أكده المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة أن اللجنة قررت تخفيف عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلى إلى الإيقاف ست مباريات فقط، وغرامة نصف مليون جنيه بدلا 12 مباراة".

لجنة التظلمات العقوبة

وأصدرت لجنة التظلمات العقوبة يوم الخميس الماضي، لكن الاتحاد لم يتسلمها في مواعيد العمل الرسمية، وسلمها اليوم بعد إجازة يومي الجمعة والسبت.

ما أسباب إقالة سيد عبدالحفيظ من منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي ؟



3 أسباب مهمة أدت إلى غضب مجلس إدارة النادي الأهلي من سيد عبدالحفيظ، واتخاذ قرار إقالته.

1- احتجاز أكرم توفيق لاعب الأهلي

كان أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض للإصابة بالرباط الصليبي خلال الموسم الماضي.

وسافر اللاعب إلى دولة قطر من أجل إجراء عملية جراحية في الرباط الصليبي، وبعد الانتهاء من العملية، فوجئ أكرم توفيق أن سيد عبدالحفيظ لم يرسل المبلغ الخاص بالمستشفى.

مما قرر مسؤولو المستشفى احتجاز أكرم توفيق داخل غرفته وعدم السماح له بالرحيل لحين دفع المبلغ المستحق الخاص بعملية الرباط الصليبي.

وتدارك مسؤولو النادي الأهلي الأمر وقاموا بإرسال المبلغ الخاص بعملية أكرم توفيق فورًا، ولكن غضب اللاعب من هذا التصرف وأبلغ محمود الخطيب.



وتم لفت نظر سيد عبدالحفيظ وقتها، وإبلاغه بغضب الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

سيد عبد الحفيظ

2- طلب كولر المباشر برحيل سيد عبدالحفيظ

قام السويسري "مارسيل كولر " المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمطالبة برحيل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بسبب تدخلاته في الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

ونفس الطلب قام به من قبل رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، ولكن وقتها لم تكتمل مهمته ورحل عن الفريق، وتم الإبقاء على سيد عبدالحفيظ في منصبه.

3- تراجع سيد عبدالحفيظ في السيطرة على غرفة الملابس



شهدت الفترة الماضية تصرفات غير لائقة من بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وآخرها أزمة أحمد عبدالقادر لاعب الفريق مع جماهير القلعة الحمراء.

دخل عبدالقادر في مشادات مع جماهير النادي الأهلي، عبر الرد عليهم بطريقة غير لائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية.

بالإضافة إلى بعض أزمات عبدالقادر مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، خلال الفترة الماضية منها انفعال اللاعب عند تبديله على المدرب وغيرها من الأزمات.

وأشار المصدر إلى العديد من الأسباب الأخري، مثل صدام عبدالحفيظ المتكرر مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والاعتراض المستمر على التحكيم.

وآخر ما أكده المصدر “ حدوث خلاف بين عبدالحفيظ وحسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي، أدت إلى توتر العلاقة بينهما، بالإضافة إلى عدم اقتناع الأخير بوجود عبدالحفيظ على رأس الجهاز الإداري”.