تواصل فعاليات دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية بمدينة القصير

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية في (خماسى كرة القدم )، تحت شعار "دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية" بمدينة القصير.

وينظم الدوري الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في البحر الأحمر.

وانطلق دوري الشوارع والساحات والأحياء الشعبية في مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، حيث أقيمت مبارايات الجولة الأولى (مجموعة مدينة القصير) والتي تضم فرق ( الزهراء - الأمل - الجرف - العبابدة - الغنديرة - الشعب - المستعمرة - المسلة - العوينة ).

من جانبه، أكد حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، أن الدورى يهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وحث المجتمع على ممارسة الرياضة، ويأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، والعمل على جعلها أسلوب حياة.

واستطاعت محافظة البحر الأحمر تسجيل 68 فريقا في خماسي كرة القدم بمدن المحافظة تم تقسيمهم على 9 مجموعات (رأس غارب - الغردقة - سفاجا أ - سفاجا ب - القصير - مرسي علم - الشلاتين - أبو رماد - حلايب).