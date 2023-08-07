مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة طيران دولية أوروبية في يوم واحد

احتفل مطار مرسى علم الدولي بيوم استثنائي حافل بالنشاط السياحي، حيث استقبل اليوم الاثنين 11 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن إجمالي 142 رحلة طيران مقررة للوصول خلال هذا الأسبوع، ابتداءً من السبت وحتى الجمعة المقبلة.

ومن بين الدول الأوروبية التي وصلت رحلاتها اليوم، تشمل التشيك وإيطاليا وألمانيا، حيث وصلت 5 رحلات من التشيك و3 من إيطاليا، بالإضافة إلى رحلتين من ألمانيا.

وقد تم تنظيم استقبال السياح الوافدين بكل عناية ومهنية، حيث قدمت السلطات المختصة إجراءات احترازية وأمنية عالية المستوى داخل المطارات المصرية المختلفة، لضمان توفير تجربة وصول مريحة وآمنة للسائحين.

بعد انتهاء إجراءات الوصول، تم نقل السياح إلى مجموعة من الفنادق المميزة على شواطئ البحر الأحمر، حيث سيتمكنون من قضاء إجازاتهم في جو من الاسترخاء والاستمتاع بجمال المناظر الطبيعية الساحرة.

تجدر الإشارة إلى أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل أسبوعيًا إجمالي 142 رحلة طيران من 11 دولة أوروبية، وقد شهد هذا الأسبوع وصول عدد كبير من الرحلات القادمة من بولندا وإيطاليا والتشيك وألمانيا وهولندا، بالإضافة إلى رحلات قادمة من النمسا وسلوفاكيا والمجر وبلجيكا.

ويعد هذا الإقبال الكبير من السياح الأوروبيين على مدينة مرسى علم دليلاً واضحًا على جاذبية المنطقة الفريدة التي تتمتع بتاريخ غني وتنوع طبيعي مدهش يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

تعمل السلطات المختصة والجهات السياحية المعنية على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات السياحية لتلبية تطلعات الزوار وتوفير تجربة سفر لا تُنسى في منطقة البحر الأحمر.

وتأتي هذه الأخبار الجيدة في ظل استمرار تعافي قطاع السياحة بمصر، مما يعزز دورها كوجهة سياحية رائدة في المنطقة، ويعكس الثقة التي توليها المجتمع الدولي بالبلاد وجاذبيتها الاقتصادية والثقافية.