منظر خلاب.. بانوراما الغردقة تشهد إقبالا كبيرا من السياح

تحتضن محافظة البحر الأحمر، وعلى رأسها مدينة الغردقة، واحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر، رحلات جولات البلد التي تنظمها شركات السياحة لاستكشاف ثقافة المدينة واكتشاف الحرف الأساسية فيها، مما يجعلها تحظى بشعبية كبيرة بين السياح من مختلف دول العالم.

تبدأ تلك الرحلة الاستكشافية في العادة من منطقة الشيراتون القديم، أو المعروفة محليًا بمنطقة فلفلة، وتسوق شركات السياحة لهذه المنطقة بانوراما الغردقة، نظرًا لموقعها الرائع الذي يرتفع عن سطح البحر، مما يتيح للزوار رؤية جمال المدينة ومعالمها السياحية بصورة جميلة ومذهلة. يمكن للسياح من خلال هذا الموقع رصد جزيرتي الجفتون وأبو منقار بتلالهما البديعة، إضافة إلى الميناء البحري ومسجد الميناء ومساكن المدينة، كما يتمتع الزوار بمشاهدة حركة الرحلات البحرية الفريدة من نوعها.

عند انطلاق رحلات جولات البلد، تنزل الحافلات السياحية في البداية بمنطقة الشيرتون القديم، حيث يمكن للسياح التقاط الصور البانورامية للمدينة وحركة المراكب واللنشات السياحية أثناء مرورها بالمنطقة، ويتمتع السائحون بفرصة التقاط صور لأنفسهم وأسرهم في هذا المكان الخلّاب والذي يعتبر منطقة انطلاق الاستكشافات.

يعتبر محمود صابر، المرشد السياحي في مدينة الغردقة، جولات البلد واحدة من الأنشطة المحببة للسياح، حيث يحمل معظمهم كاميرا لالتقاط الصور المميزة والفريدة بالنسبة لهم.

تبدأ رحلة التصوير في جولة البلد من بانوراما الغردقة حيث يلتقط السائحون صورهم الشخصية والعائلية وصور أصدقائهم في هذا المكان الساحر.

وتستمر الرحلة لتشمل منطقة الصيادين، حيث يتمكن السياح من رؤية حلقات صيد الأسماك والتقاط صورها، إضافة إلى شراء الأسماك وتجهيزها داخل تلك الحلقات.

ثم تتجه الرحلة إلى منطقة الأدق، وهي المنطقة التي تشهد عمليات بناء السفن والمراكب، قبل أن تنتقل إلى مسجد الميناء الكبير، الذي يعتبر واحدًا من أهم الآثار الإسلامية في المدينة.

تعتبر رحلات جولات البلد، المعروفة أيضًا بالرحلات الداخلية، وسيلة لتعريف السياح بثقافة المدينة وطبيعة الحياة فيها، وتقديم تجربة مختلفة عن البقاء فقط في الفنادق وعلى الشواطئ. تهدف هذه الرحلات إلى تحفيز حركة البيع في البازارات السياحية والمحال التجارية بشكل عام، وبالتالي تسهم في انعاش الشارع السياحي بالمدينة.

من المؤكد أن رحلات جولات البلد تساهم في جذب المزيد من الزوار وتعزيز حركة السياحة في محافظة البحر الأحمر.

وتقدم هذه الرحلات تجربة استكشافية فريدة للسياح، تمنحهم فرصة التعرف على ثقافات المجتمع المصري واستكشاف جمال المناظر الطبيعية والتاريخية في هذه الوجهة الساحرة.