الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، اعتقلت على إثرها 15 فلسطينيا وسط اندلاع اشتباكات.

ففي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، من حاجز الجلمة بأكثر من 20 آلية عسكرية، وسط مواجهات واشتباكات، واعتقلت الشابين محمد سمير خمايسة، وحسن يونس بوجيرمي، بعد مداهمة منزليهما في حي المراح .

وقالت مصادر محلية، إن وحدات خاصة تسللت إلى مدينة جنين، بمساندة قوات كبيرة من جيش الاحتلال، حيث نشرت قناصتها على أسطح البنايات.

وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال، برقا شرق رام الله، واعتقلت كلا من: الجريح عمار عسلية، صقر عمار عسلية، محمود عمار عسلية، محمد عمار عسلية-عبد عمار عسلية,

كما اعتقلت من قرية المغير ماهر النعسان، ومن بيت ريما مبتسم الريماوي.

وفي نابلس اعتقلت بيت فوريك شرق نابلس كلا من: زهير نصاصرة، محمود نصاصرة، كاظم حنني.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، قصي عمر صبيح (23 عاما) من بلدة الخضر، ويزن محمود طقاطقة (20 عاما) من بلدة بيت فجار.

ومن القدس اعتقلت المواطن لؤي أبو السعد.