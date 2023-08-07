إيطاليا تدعو قادة إكواس تمديد مهلتهم للنيجر.. تفاصيل

أفاد نبأ عاجل أن وزير خارجية إيطاليا يدعو مجموعة غرب أفريقيا "إكواس" لتمديد مهلتها لقادة الانقلاب بالنيجر.

وكان قد أعلن المجلس العسكري في النيجر، اليوم الإثنين، إغلاق المجال الجوي اعتبارا من أمس الأحد، وحتى إشعار آخر.

ومن ناحية أخرى، قالت الحكومة الإيطالية إنها خفضت عدد قواتها في النيجر لإفساح المجال في قاعدتها العسكرية للمدنيين الذين قد يحتاجون إلى الحماية من وضع أمني هش.

هددت الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا (الإيكواس) بالتدخل العسكري في النيجر ما لم يتم عكس انقلاب 26 يوليو، تنتهي مهلة إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم الأحد.