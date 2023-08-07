كاتب صحفي: 2 مليار دولار عائد مصر من سيارات المصريين بالخارج.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي محمد أمين ، أن مصر تواجهة حرباً شرسة للسيطرة على العملة الأجنبية، مضيفاً ان هناك عملية حجب ممنهجة للعملة الأجنبية "الدولار" لكي لا يصل داخل مصر.

كاتب صحفي : كان المتوقع ان يزيد عائد مصر من سيارات المصريين بالخارج عن 8 مليار دولار



وأضاف محمد أمين، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن المبادرة الخاصة بسيارات المصريين في الخارج حققت جزء بسيط من الطموح الذي كان متوقع منها.



وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن عائد مصر من سيارات للمصريين بالخارج بلغ 2 مليار دولار، مؤكداً أنه كان من المتوقع ان تزيد عائدتها عن 8 مليار دولار.