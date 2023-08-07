مكون في مطبخك يسبب مرضا خطيرا| احذر

كشفت دراسة صينية حديثة أجراها علماء في كلية شمال سيتشوان الطبية الصينية أن تناول السكريات المضافة يرفع من نسبة الإصابة بتكوين الحصى في الكلى حيث أن السكريات المضافة توجد في الأطعمة المصنعة، وبصورة خاصة في المشروبات الغازية ومشروبات الفاكهة والحلوى والآيس كريم والكعك والبسكويت.

وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة Frontiers in Nutrition، إلى أن العلماء حللوا في الدراسة الجديدة بيانات أكثر من 28 ألف شخص من البالغين من النساء والرجال تم جمعها في 11 سنة ، وقد أبلغ كل مشترك ما إذا كان يعاني من وجود الحصى في الكلى ، ولتقييم نوعية التغذية تم سؤال المشاركون عما إذا كانوا قد تناولوا شرابا أو عسلا أو سكر العنب أو سكر الفاكهة أو سكرا نقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، و تم إجراء هذا الاستطلاع مرتين الاول في مقابلة شخصية ، والثاني ثم بعد 10 أيام عبر الهاتف.

نتائج التحليل اظهرت أنه كلما زادت نسبة السكريات المضافة في النظام الغذائي، زاد احتمال تكون الحصى في الكلى. فمثلا المشاركون الذين حصلوا على أكثر من 25 ٪؜ (500 سعرة حرارية وأكثر) من طاقتهم العامة من السكريات المضافة كانوا أكثر عرضة لتكون الحصى في الكلى لديهم بنسبة 88 ٪؜ مقارنة بالذين كانوا يحصلون من السكريات المضافة على أقل من 5 ٪؜ من السعرات الحرارية.

وبعد أن أخذ الباحثون بالاعتبار الوزن والعمر والجنس والدخل ونوعية التغذية ومرض السكري والتدخين، قيموا التغذية باستخدام مؤشر التغذية الصحية (HEI-2015) الذي يأخذ بالاعتبار تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمواد الضارة مثل الحبوب المكررة، الملح، والدهون المشبعة.



واتضح من النتائج أن الحد من تناول السكر المضاف قد يساعد على منع تكون حصى الكلي.



والأعراض الشائعة لحصوات الكلى هي الألم الشديد والغثيان والتقيؤ والحمى والقشعريرة والبول الدموي. ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالعدوى ومشكلات في تدفق البول من الكلى والقصور الكلوي. وتتكون حصى الكلى عادة عند الرجال البالغين، والأشخاص المصابين بالسمنة، والإسهال المزمن، والجفاف، ومرض التهاب الأمعاء، والسكري، والنقرس.